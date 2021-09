Atakują przez telefon - ostrzega Santander. Możesz stracić pieniądze

fot. Alf Ribeiro / / Shutterstock

Podejrzane telefony od rzekomych pracowników banków stają się prawdziwą plagą. Cyberprzestępcy podczas rozmowy próbują wyłudzić dane do logowania do bankowości internetowej – alarmuje Santander Bank Polska.

Oszuści ze wzmożoną siłą atakują klientów banków. W ciągu ostatnich trzech dni ostrzegaliśmy m.in. za ING przed internetowymi przestępcami podszywającymi się pod kupujących na platformie sprzedażowej Vinted oraz fałszywej stronie internetowej Alior Banku. Wraca również dobrze już znane oszustwo - rzekome telefony z banku z informacją o tym, że odbiorca padł ofiarą przestępstwa. Na grożące niebezpieczeństwa zwracał uwagę także jeden z przedstawicieli KNF.

"Przestępcy wyłudzają poufne dane poprzez rozmowę telefoniczną. Zazwyczaj osoba, która dzwoni, podszywa się pod pracownika banku lub innej instytucji, która wzbudza zaufanie. Trudno wskazać, w jakiej sprawie może zadzwonić do Ciebie oszust, bo wariantów jest wiele i cały czas powstają nowe. Natomiast schemat działania pozostaje niezmienny" – ostrzega Santander Bank Polska.

Konsultant pyta o hasło? To oszust

Cyberprzestępcy mogą próbować wyłudzić dane do logowania do bankowości internetowej lub mobilnej podczas rozmowy telefonicznej. Oszuści doskonale opanowali stosowanie socjotechniki. Podczas rozmowy mogą przedstawić się jako przedstawiciel instytucji, a nawet podać swoje rzekome stanowisko. Następnie osoba podszywająca się może poinformować o interesującej inwestycji, z której gwarantowany jest wysoki zysk lub poinformować, że na rachunku bankowym zaobserwowano podejrzane działania mogące świadczyć o tym, że ktoś się na niego włamał.

"Zachowaj zdrowy rozsądek jeżeli rozmówca poprosi Cię o podanie loginu i hasła do bankowości lub danych kart (nr karty, PIN, kod CVV). My nigdy nie prosimy o takie informacje, bo to są dane, które powinny być znane tylko Tobie. Dlatego, gdy usłyszysz taką prośbę, możesz mieć pewność, że połączenie nie jest prawdziwe" – podkreśla Santander.

Santander Bank Polska zachęca klientów do stosowania pięciu zasad bezpiecznego bankowania na co dzień. Mają pomóc ochronić się przed cyberprzestępcami:

zastanów się, zanim klikniesz lub odpowiesz,

chroń swoje hasła,

chroń swój sprzęt i swoje informacje,

zachowaj dyskrecję w sieci i publicznie,

jeśli coś podejrzewasz – zgłoś to.

Osoby, które nie są pewne, czy osoba, która dzwoni, jest przedstawicielem banku powinny zerwać połączenie i samodzielnie zadzwonić na infolinię w celu potwierdzenia, podaje Santander Bank Polska w komunikacie na stronie internetowej.

