Konto Jakie Chcę Santander Banku Polska z bogatą ofertą dla oszczędzających

Promocja konta osobistego to nie tylko premia gotówkowa lub bony na zakupy za skorzystanie z rachunku i spełnienie warunków aktywności. Korzystając z oferty Konta Jakie Chcę, osoby z wolnymi środkami mogą dostać jeszcze więcej, deponując je na trzech produktach oszczędnościowych.

8% na Koncie Max Oszczędnościowym

Posiadając konto osobiste w Santander Banku Polska, można samodzielnie za pomocą bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej otworzyć Konto Max Oszczędnościowe z oprocentowaniem 8% na nowe środki do 100 000 zł.

Dla osób, które nie mają jeszcze tego konta oszczędnościowego, istnieje możliwość przystąpienia do promocji najpóźniej do 09.06.2023. Promocyjne odsetki będą naliczane od dnia przystąpienia do promocji aż do 29.06.2023. Promocja dotyczy wyłącznie nowych środków. Nowe środki oznaczają w tym przypadku nadwyżkę ponad to saldo, które było na rachunku w dniu 3 marca. Czyli jeśli przykładowo 3 marca mieliśmy na koncie 1000 zł, a dzień później 4000 zł - to oprocentowaniem 8% będzie objęte 3000 zł. Oprocentowanie poza promocją spada do standardowego poziomu 1%.

Jeśli chodzi o przelewy z Konta Max Oszczędnościowego na konto osobiste, to tylko jedna taka operacja w miesiącu jest darmowa. Każda kolejna kosztuje 10 zł.

7% z Lokatą mobilną

Jeśli jedno konto oszczędnościowe z promocyjnym oprocentowaniem dla nowych środków do 100 tys. zł to za mało, to zawsze można sięgnąć po ofertę Lokaty mobilnej z oprocentowaniem nieco niższym, bo na poziomie 7%. Lokatę mobilną, jak sama nazwa sugeruje, można założyć w aplikacji mobilnej Santander mobile w zakładce „Lokaty” i wpłacić na nią środki od 1000 zł do 20 000 zł na okres 4 miesięcy. Aby ją założyć, wymagane jest posiadanie Konta Jakie Chcę w Santander Banku Polska.

8% z Lokatą z funduszem

Dla osób, które myślą o oszczędzaniu na jeszcze wyższym poziomie, Santander Bank Polska przygotował ofertę Lokaty z funduszem oprocentowaną promocyjnie na poziomie 8%. Osoby korzystające z takich ofert inwestycyjnych muszą zaakceptować pewne ryzyko. Lokata z funduszem w uproszczeniu polega na zainwestowaniu części depozytu w wybrane fundusze, a inwestowanie w nie wiąże się z możliwością poniesienia ewentualnych strat.

Warunki założenia Lokaty z Funduszem:

na dzień założenia lokaty należy wybrać fundusz, którego ma dotyczyć inwestycja poprzez bankowość internetową Santander Banku Polska lub u doradcy,

lokatę na maksymalnie 400 000 zł należy założyć w placówce Santander Banku Polska,

z oferty można skorzystać do 29.12.2023, a samą Lokatę można założyć na 3 miesiące,

można mieć tylko jedną taką Lokatę z funduszem.

400 zł premii + 300 zł zwrotu za rachunki

Oprócz korzyści wynikających z zainwestowanych w wymienione narzędzia inwestycyjne środków jako nowy klient wciąż można zyskać niemałą premię oraz zwroty, zakładając Konto Jakie Chcę Santander Banku Polska.

300 zł w gotówce można zdobyć za aktywne korzystanie z rachunku przez 6 miesięcy. Dodatkowe 100 zł w postaci bonu Sodexo jest premią za spełnienie wszystkich przewidzianych aktywności.

Następne 300 zł rocznie można otrzymać w formie zwrotu za płacenie rachunków za podstawowe media, jak prąd, gaz czy internet, z wykorzystaniem Konta Jakie Chcę. W ten sposób można odzyskać 1% wartości rachunków do 25 zł miesięcznie.

