Santander Bank Polska - Bankiem Roku według magazynu „The Banker” [materiał partnera]

Santander Bank Polska otrzymał tytuł „Bank of the Year in Poland” w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów branżowych, organizowanym przez magazyn „The Banker”.



Nagroda potwierdza silną pozycję banku oraz sukces strategicznych projektów zrealizowanych przez Santander Bank Polska. Decyzja kapituły konkursu o przyznaniu tytułu „Bank Roku w Polsce”, to wyjątkowe wyróżnienie w branży finansowej. Wcześniej Santander został tym tytułem uhonorowany dwukrotnie — w 2010 i 2012 r.

Innowacyjny i unikalny

— Transakcje zrealizowane w roku 2018, a także rebranding naszego banku dodatkowo umacniają naszą pozycję na polskim rynku. Nowa marka Santander otwiera przed nami nowe możliwości, szczególnie w zakresie innowacyjnych metod płatności i rozwiązań wspierających finansowanie handlu zagranicznego — skomentował nagrodę Gerry Byrne, Country Head Santander Bank Polska.

— Jestem przekonany, że dzięki połączeniu tych wszystkich atutów i wyjątkowego zaangażowania naszych pracowników, również w przyszłym roku będziemy mogli świętować podobne sukcesy — dodał.

Jury konkursu w uzasadnieniu decyzji o wyróżnieniu Santander Banku Polska wskazało na sukcesy w poprawie efektywności i zyskowności, a także innowacyjność oferowanych produktów i usług. Podkreślono również znaczący postęp w rozwoju strategicznym oraz zapewnienie sobie pozycji lidera w kategorii obsługi klientów private banking, za sprawą przejęcia wydzielonej części Deutsche Banku Polska. Jednocześnie jury doceniło innowacyjny model bankowości wprowadzony przez Santander Bank Polska, w myśl hasła „Bank jaki chcesz”. Zgodnie z nim bank udostępnił, jako pierwszy w Polsce, zupełnie nowy rodzaj rachunku, w którym to klient dostosowuje parametry konta do własnych potrzeb i stylu życia.

— Jesteśmy szczególnie dumni z tej nagrody, ponieważ udało nam się ją zdobyć w jednym z najbardziej intensywnych okresów w naszej dotychczasowej historii. Przez wiele miesięcy musieliśmy dzielić naszą uwagę między codzienną działalność biznesową i wielkie strategiczne projekty — włączanie wydzielonej części Deutsche Banku Polska, zmianę marki oraz kolejny etap naszej cyfrowej transformacji. Dzięki tym inicjatywom, wyznaczamy standardy w nowych obszarach polskiego sektora bankowego — podkreślał zarządu Michał Gajewski, prezes Santander Banku Polska.

W tegorocznej edycji konkursu tytuł „Bank Roku” w swoich krajach zdobyły także inne banki z Grupy Santander — Santander Chile, Santander Argentina i Santander Portugal.

Społecznie odpowiedzialny

Szefowie Santander Banku Polska, podkreślają również, że jego wizytówką są działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Bank był jedną z pierwszych instytucji sektora finansowego, która opracowała i wdrożyła szeroki pakiet polityk społeczno-środowiskowych. Wśród nich znalazła się Polityka Zrównoważonego Rozwoju. Dokument obejmuje wiele dobrowolnych, wykraczających poza zapisy prawne, zobowiązań etycznych, społecznych i środowiskowych. Wraz z celami wyznaczonymi przez ONZ jest uwzględniany w procesach planowania strategicznego i wyznacza standardy bieżącej pracy zarządu oraz pracowników. Celem działań CSR jest zaangażowanie w dziedzinach ważnych dla społeczeństwa, zwłaszcza tych, które wspierają realizację celów wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

W swoich działaniach bank koncentruje się szczególnie na kilku z nich, najbardziej spójnych z jego działalnością biznesową i takich, na realizację których ma największy wpływ jako organizacja finansowa. Jest to np. edukacja finansowa. W jej ramach Santander Bank Polska prowadzi m.in. internetowy portal Finansiaki.pl, skierowany do dzieci od 3 roku życia, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, a także ich rodziców oraz nauczycieli. Dostępne na portalu materiały merytoryczne, w tym scenariusze lekcji, zostały przygotowane zgodnie ze szkolną podstawą programową. Mają na celu uczenie finansów i przedsiębiorczości już od najmłodszych lat. Bank angażuje się także w zewnętrzne inicjatywy w związane z edukacją finansową. Santander Bank Polska wspiera też lokalne talenty i społeczności. Jeden z jego flagowych projektów społecznych — Santander Universidades, rozwija globalną sieć współpracy z biznesem oraz przeszło 1200 uczelniami z całego świata, w tym 57 z naszego kraju. Idea programu opiera się na założeniu, że współpraca podmiotów komercyjnych ze środowiskiem akademickim w bezpośredni sposób przekłada się na rozwój nowych technologii czy programów badawczych. W Polsce projekt został zainaugurowany w 2011 r.

O konkursie

„Bank of the Year” to prestiżowe wyróżnienie przyznawane co roku najlepszym instytucjom sektora bankowego. Stanowi ono ważny punkt odniesienia w świecie finansów i bankowości. Przyznawane jest przez redaktorów miesięcznika „The Banker” na podstawie wskaźników takich jak: rentowność, wzrost i efektywność oraz bardziej subiektywnych kryteriów: realizowanej strategii, prezentowanego modelu przywództwa i innowacyjności ofertowanych produktów i usług. Miesięcznik „The Banker” jest wydawanym od ponad 90 lat opiniotwórczym magazynem poświęconym tematyce globalnego sektora bankowego i gospodarki światowej. „The Banker” wchodzi w skład brytyjskiego wydawnictwa Financial Times Ltd.