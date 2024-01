Santander BP chce być najbardziej dochodowym bankiem w Polsce

BIK prognozuje dalszy wzrost akcji kredytowej w 2024 roku Biuro Informacji Kredytowej szacuje, że w 2024 roku wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych wzrośnie rdr o 13 proc. do 72 mld zł, natomiast sprzedaż kredytów gotówkowych wzrośnie o 10 proc. do 81,2 mld zł - podał we wtorek BIK. Klienci, którzy do tej pory skorzystali z wakacji kredytowych mieli dobrą jakość kredytów i zaciągali kolejne zobowiązania.