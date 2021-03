Sanofi ogłosił start badań klinicznych nad nową szczepionką przeciw Covid-19

fot. CHARLES PLATIAU / FORUM

Francuski gigant farmaceutyczny Sanofi i amerykańska firma biotechnologiczna Translate Bio ogłosiły w piątek rozpoczęcie badań klinicznych - z udziałem ludzi - nad nową potencjalną szczepionką przeciw Covid-19 bazującą na technologii mRNA.

W pierwszym badaniu preparatu na ludziach ma wziąć udział 415 ochotników, a wyniki spodziewane są w trzecim kwartale 2021 r.

Jest to już druga potencjalna szczepionka Sanofi. Pierwsza to szczepionka białkowa stworzona wspólnie z brytyjskim koncernem GSK, której wdrożenie opóźniło się o wiele miesięcy ze względu na błąd w badaniach, który zmusił firmę w lutym do ponownego rozpoczęcia badań II fazy, zaś spodziewany termin wejścia preparatu to końcówka tego roku.

Nowy środek to szczepionka w najnowszej technologii mRNA, na której oparte są preparaty Pfizer-BioNTech i Moderna. Były to pierwsze w historii preparaty tego typu dopuszczone do użytku. W drugim kwartale roku spodziewana jest autoryzacja kolejnej szczepionki mRNA, niemieckiej firmy CureVac.

W piątkowym komunikacie Sanofi i Translate Bio podały, że prowadzą równoczesne badania laboratoryjne nad skutecznością swojego i innych preparatów mRNA wobec nowych wariantów koronawirusa. (PAP)

