Sankcje jednak uderzają w Rosję? Kraj przywraca produkcję silników samochodowych zaprojektowanych w 1963 roku

Rosyjski oligarcha krytykował wojnę w Ukrainie. Sąd nakazał zajęcie jego hotelu

Rosyjski sąd nakazał zajęcie luksusowego hotelu Imieretinski w Soczi należącego do Olega Deripaski, który jako jeden z nielicznych oligarchów krytykuje Kreml za inwazję na Ukrainę i nazywa ją "szaleństwem" - informuje we wtorek brytyjski dziennik "Financial Times".