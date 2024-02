Zakopane przejmuje najsłynniejsze karkonoskie schronisko. "Będzie drugi Murowaniec"

Zamiast rodziny Siemaszko, która prowadziła schronisko "Samotnia" od prawie 60 lat, już od połowy maja tym najsłynniejszym schroniskiem w Karkonoszach będzie zarządzać spółka Wysoka II z Zakopanego. To ona - zdaniem PTTK - złożyła najlepszą ofertę. W konkursie wzięły udział trzy firmy.

fot. Petkowicz / / Shutterstock

"Dutki będą się musiały zgadzać - ceny pójdą w górę", "Będzie jak w Murowańcu - McDonaldzie wśród schronisk", "Obiad za 100 zł i randomowa obsługa" - to tylko wycinek komentarzy, które pojawiają się w mediach społecznościowych od wtorku, kiedy to PTTK ogłosiło wyniki konkursu.

Co zaoferowała firma prowadząca schronisko w Murowańcu, że przechyliła szalę zwycięstwa? Przede wszystkim miesięczny czynsz to minimum 37,5 tys. miesięcznie przez 5 lat (bo na tyle zostanie podpisana umowa).

- Drugie kryterium było związane z inwestycjami. Zainteresowani przedstawiali nam deklarację, w jakiej wysokości są gotowi ponieść koszty z nimi związane. Chodzi m.in. o termomodernizację obiektu z wymianą stolarki i renowacją elewacji, a także wykonanie zabezpieczeń wymaganych przepisami przeciwpożarowymi - przekazał Grzegorz Błaszczyk, prezes spółki Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK.

Murowaniec bis w Karkonoszach?

PTTK nie może się nachwalić spółki Wysoka II, która prowadzi schronisko Murowaniec w Tatrach.

- Mają bardzo dobre referencje od spółki zarządzającej tatrzańskimi obiektami. To też pozwala nam zobaczyć pewną perspektywę tej współpracy, bo widzimy jak ona wygląda w tamtym regionie - poinformował Błaszczyk.

Turyści są bardziej w tej sprawie podzieleni. Wśród wad wymieniają fakt, że Murowaniec ze schroniska zmienił się tak naprawdę w hotel i restaurację położoną w górach. "Miła obsługa, ale zero klimatu. Tylko opaski dla zameldowanych" - komentują. "Czysto, ale rezerwacja noclegu graniczy z cudem". I ceny - "kotlet schabowy za ok. 60 zł, piwo za 20 zł", a więc zdecydowanie są one hotelowe (jedne z najwyższych w Tatrzańskim Parku Narodowym), a nie schroniskowe. "Nie zdziwię się, jeśli zaraz przy Samotni pojawi się jacuzzi, pstrokaty plac zabaw i przeszklony obiekt obok z dodatkowymi pokojami" - kontestują turyści.

To już drugi konkurs. Pierwszy został unieważniony

O schronisku Samotnia zrobiło się głośno w 2023 roku. W lipcu dotychczasowi dzierżawcy dowiedzieli się, że ich oferta przedłużenia umowy dzierżawy została odrzucona. W obronie rodziny Siemaszko, która ponad 50 lat zajmowała się schroniskiem, stanęli turyści, którym rodzina dziękowała za wsparcie.

Po wydarzeniach z ubiegłego roku konkurs postanowiono unieważnić. Obecnie przedstawiciele PTTK zapewniają, że "nowy konkurs, a szczególnie jego kryteria zostały przestudiowane przez wiele osób".

"Ponieważ w trakcie trwania tego postępowania nie otrzymałem ani jednego maila, listu, telefonu z jakąkolwiek uwagą czy wątpliwościami co do zasad czy zapisów, które są w regulaminie tego konkursu, to oczekuję, że wyniki również nie będą kwestionowane" - przekazał Grzegorz Błaszczyk.

Pożegnanie z Samotnią

"Z olbrzymim smutkiem informujemy, że będziemy w Samotni do 15 maja. Zabieramy ze sobą mnóstwo wspomnień, wdzięczności i szacunku dla Was – przyjaciół-turystów. Dziękujemy, za wszystko!" - napisali na portalu społecznościowym Sylwia Siemaszko, Magda Arcimowicz i Marek Arcimowicz.

Natychmiast posypały się komentarze pełne słów wsparcia i oferty dalszej walki o klimatyczne schronisko, które powinni - zdaniem większości - być prowadzone jeśli nie przez rodzinę Siemaszko, to przez regionalnego przedsiębiorcę, a nie "skoczka z Zakopanego".

"Zmiana dzierżawcy nie oznacza, że Samotni grozi coś złego. Jestem pewny, że dalej dla tysięcy turystów będzie to ulubione schronisko PTTK w Karkonoszach. Może szarlotka będzie im smakowała inaczej, ale panorama gór się nie zmieni. Wygląd Samotni poza inwestycjami, które poprawią komfort i bezpieczeństwo turystów również. Nie zamienimy Samotni na górski hotel, nigdy nie mieliśmy nawet takich planów" - uspokaja Grzegorz Błaszczyk, prezes spółki Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK.

Tak samo jednak zapowiadano przy Murowańcu, a zmieniło się wiele. "Samotnia" ma zostać przekazana nowemu dzierżawcy 15 maja.

opr. aw/pap