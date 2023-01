Samorządy na plusie w 2022 roku. Tak rachunki podliczył im rząd

Jednostki samorządu terytorialnego zakończyły 2022 rok nadwyżką - powiedział w Senacie wiceminister finansów Sebastian Skuza.

fot. Patryk Kośmider / / Shutterstock

"No, weźmy np. rok 2022. Same jednostki samorządu terytorialnego przyjęły prognozę, że deficyt budżetu jednostek samorządu terytorialnego za rok 2022 wyniesie ok. 46 miliardów 800 milionów zł. Ja myślę, że rok 2022 dla jednostek samorządu terytorialnego skończy się jednak nadwyżką" - powiedział.

Wcześniej MF podawał, że jednostki samorządu terytorialnego po 11 miesiącach 2022 r. zanotowały nadwyżkę budżetową w wysokości 14,2 mld zł. (PAP Biznes)

