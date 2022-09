Samorządy czeka finansowe tsunami. Nawet 30 mld zł więcej na rachunki za prąd

fot. Yevhen Prozhyrko / / Shutterstock

Kilkaset procent więcej za energię elektryczną – takie propozycje właśnie trafiają do gmin i powiatów. Włodarze alarmują, że przy takich stawkach zagrożona jest realizacja usług publicznych – czytamy w środowym wydaniu "DGP".

Gazeta ocenia, że na nic zdało się zrzeszenie aż 367 podmiotów w grupie zakupowej z Olsztyna, gdyż ich rachunki za prąd w 2023 r. wzrosną łącznie o 315 mln zł.

"Za taką kwotę można byłoby utrzymać przez rok ok. 60 przedszkoli lub szkół średnich – wyliczają samorządowcy, żeby pokazać skalę podwyżek" – pisze "DGP".

Dziennik podkreśla, że szacunki dla całego kraju potwierdzają, że samorządy na rachunki będą musiały przeznaczyć dodatkowo gigantyczne sumy.

"Łączne wydatki na zakup energii elektrycznej, jeżeli nic się nie zmieni, mogą sięgnąć nawet ok. 30 mld zł. To jest mniej więcej połowa tego, co wydajemy na wszystkie szpitale" – ocenia w rozmowie z "DGP" Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.

"A w Olsztynie podwyżki nie są wcale najwyższe, bo sięgają tylko 380 proc. za oświetlenie i 540 proc. dla budynków i instalacji" – dodaje "DGP".

Eugeniusz Gołembiewski z Unii Miasteczek Polskich mówi "DGP", że jego grupa zakupowa otrzymała podwyżkę o prawie 700 proc.".

Zaznacza, że w szczególnie trudnej sytuacji są szpitale, w których podwyżki cen prądu zbiegły się z wypłatami od lipca wyższych pensji dla pracowników.

"Jeżeli deficyt przekracza miesięcznie 2 mln zł, to fakt, że nie będzie się miało kolejnego miliona, staje się problemem, z którym pojedynczy zarządca nie ma szans sobie poradzić" – ocenia w "DGP" Dorota Gołąb-Bełtowicz, zastępca dyrektora ds. finansowych Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.

Dziennik przypomina, że resort klimatu i środowiska zapewnia samorządowców, że pracuje nad mechanizmami obniżającymi ceny w hurcie, jednak jak na razie nie podaje szczegółów. (PAP)

dka/ joz/