Samorząd lekarski ma uwagi do ustawy o obronie ojczyzny

Naczelna Rada Lekarska ma uwagi i propozycje zmian dotyczące obszaru medycznego, uregulowanego w ustawie o obronie ojczyzny.

W stanowisku przekazanym PAP we wtorek izba podnosi, że dokładna analiza projektu, który zawiera 805 artykułów, na 447 stronach, zmieniająca 61 ustaw i uchylająca 14 ustaw, jest niemożliwa w tak krótkim terminie, jaki został wyznaczony na zaopiniowanie. Stąd uwagi i propozycje dotyczące wybranych problemów obszaru medycznego.

Naczelna Rada Lekarska zwraca uwagę, że przepisy dotyczące ochrony zdrowia w wojsku, orzecznictwa oraz kształcenia kadr medycznych zostały uwzględnione w opiniowanym dokumencie w różnych jego częściach.

"Niestety, projekt ustawy nie zawiera wyodrębnionego działu lub co najmniej rozdziału kodyfikującego w sposób całościowy zagadnienia związane z ochroną zdrowia wojsk, profilaktyką i lecznictwem oraz funkcjonowaniem systemu zabezpieczenia medycznego – jednego z kluczowych systemów utrzymania zdolności sił zbrojnych do działania" – stwierdza NRL.

Jest to – jak oceniono – poważny mankament projektu, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę szczegółowe rozwiązania dotyczące innych sfer funkcjonowania wojska – np. rozdział "Psy i konie w siłach zbrojnych”.

NRL proponuje m.in. dodanie artykułu o tym, że "tworzy się obwody profilaktyczno-lecznicze wojskowej służby zdrowia jako struktury organizacyjne potencjału stacjonarnego systemu zabezpieczenia medycznego sił zbrojnych RP". Minister obrony narodowej miałby określić w drodze rozporządzenia liczbę, zasięg terytorialny, zadania na czas pokoju, kryzysu i wojny oraz podstawowe wymagania dotyczące struktury komend obwodów profilaktyczno-leczniczych.

NRL podnosi, że w ustawie przewidziano możliwość jednoosobowego orzekania wojskowych komisji lekarskich w określonych przypadkach. Rozwiązanie to, zdaniem Rady, jest sprzeczne z zasadami orzecznictwa wojskowo-lekarskiego i powinno zostać wykreślone.

Rada zauważa też m.in., że w projekcie ustawy założono dokonanie zasadniczych zmian w systemie rekrutacji wojskowej, polegających m.in. na utworzeniu wojskowych centrów rekrutacji. W skład tych centrów mają wejść psycholodzy wojskowi, a wojskowe pracownie psychologiczne mają zostać zlikwidowane.

"Zamierzenie to nie jest możliwe do zaakceptowania, gdyż oznacza de facto likwidację systemu psychoprofilaktyki w wojsku oraz podporządkowanie psychologów centrom rekrutacji, co wykluczy niezależność orzecznictwa w zakresie psychologii" – podnosi NRL. Z tego względu samorząd lekarski proponuje wykreślenie artykułu dotyczącego likwidacji Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej i wojskowych pracowni psychologicznych.

W środę ustawę o obronie ojczyzny rozpatrzy senacka komisja obrony. Początek posiedzenia wyznaczono na godz. 15.00. (PAP)

