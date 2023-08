Samochody z płonącego statku Fremantle Highway trafią do sprzedaży

Frachtowiec Fremantle Highway, przewożący ponad 4 tys. luksusowych samochodów, w tym BMW, Prosche, Audi i Lamborghini, zapalił się 25 lipca na Morzu Północnym, dopłynął do portu. Jak się okazuje, zniszczenia na pokładzie są mniejsze, niż przypuszczano i około tysiąc transportowanych nim aut może trafić do sprzedaży.

fot. Chris Emil Janßen / / ddp images

Odrobinę okopcone Lamborghini czy pachnące dymem Porsche? Jak się okazuje, odzyskaniem pojazdów z płonącego kilkanaście dni statku ma zająć się holenderska firma Boskalis. Ma ona doświadczenie w sprawach prawie beznadziejnych, gdyż pomogła w 2021 r. w udrożnieniu Kanału Sueskiego zablokowanego przez statek Ever Given. Teraz pracuje ona nad przygotowaniem wydobycia samochodów ze spalonego frachtowca.

- Może minąć trochę czasu, zanim będzie gotowy plan – powiedział gazecie Peter Berdowski, dyrektor generalny Boskalis.

Pływający pod panamską banderą Fremantle Highway zapalił się w okolicach wyspy Ameland. Udało się uratować 22 z 23 członków załogi. Jedna osoba zginęła.

Frachtowiec przewoził prawie 4 tys. samochodów osobowych, m.in. marek BMW, Mercedes, Volkswagen, Porsche, Audi i Lamborghini, wśród nich znajdowało się prawie 500 aut elektrycznych. Na początku to właśnie jeden z nich obwiniano o zaprószenie pożaru. Śledczy jednak zdementowali te doniesienia. Pożar udało się opanować dopiero na początku sierpnia. Ale nie oznaczało to koniec kłopotów. Wrak zerwał się z łańcuchów podczas holowania. W końcu jednak udało się go doprowadzić do portu w Eemshaven w Holandii.

Trwa śledztwo, które ma ustalić oficjalne przyczyny pożaru.

