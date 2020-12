Samochód wjechał w ludzi w Trewirze. Podejrzany 51-letni Niemiec

Dania: możliwe spalenie wybitych norek zakopanych w pobliżu jeziora

W Danii może dojść do wykopania i spalenia ok. 10 tys. ton norek, które wybito na fermach futrzarskich po wykryciu u nich zmutowanej formy koronawirusa. Ok. 11 mln norek zakopano w pobliżu jeziora do kąpieli i z którego pobierana jest woda pitna - podaje w poniedziałek EUobserver.