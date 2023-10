Samochód elektryczny porwał kierowcę. Musiała interweniować policja

Samochody elektryczne jako pierwsze zaczęły bunt maszyn? Ten w Wielkiej Brytanii na pewno. Podczas przejażdżki przestał reagować na polecenia kierowcy - sam hamował, a następnie przyspieszał do prędkości 50 km/h. Nikt nie wiedział, jak go wyłączyć. Nawet wypadek go nie zatrzymał.

fot. Brian Morrison / / Facebook

To się nazywa przeć do przodu. Brian Morrison zapewne się nie spodziewał, że wieczorna przejażdżka po szkockich drogach samochodem elektrycznym, który kupił w salonie zaledwie pół roku wcześniej, okaże się przygodą, którą zapamięta do końca życia. Jak sam relacjonuje na Facebooku, po godz. 22.00 gdy zbliżał się do ronda, chciał zahamować, usłyszał zgrzyt i zorientował się, że jego samochód nie reaguje ani na wciskanie pedału hamulca, ani na przycisk wyłączenia silnika.

- Przejeżdżałem na czerwonym świetle z włączonymi światłami awaryjnymi, próbując uświadomić innym kierowcom, że to nie moja wina - relacjonuje. Zadzwonił więc na policję.

50 km/h - z taką prędkością auto elektryczne pokonywało kolejne skrzyżowania, pozostawiając mężczyźnie tylko pełnię władzy nad kierownicą. Nie zwolniło, wjeżdżając pod górkę.

Eskortowany przez trzy radiowozy rozmawiał z inżynierami, z którymi połączyły go służby. Ci m.in. zasugerowali, by podał kluczyki od auta policjantom w radiowozach (gdy samochód nie wykryje ich w środku, powinien się zatrzymać). Tak się jednak nie stało. Inżynierowie sugerowali przytrzymanie przycisku zasilania przez kilka sekund, ale i to nic nie pomogło. Morrison ma problemy z poruszaniem się, więc nie mógł wyskoczyć z auta. Poza tym to stanowiłoby tylko ratunek dla niego, a nie innych uczestników ruchu.

Postawiono więc na dość nietypowy, choć staromodny sposób. Policyjna furgonetka wyprzedziła niepokorny samochód elektryczny i gdy ten w kontrolowany sposób uderzył w jej tył, zaczęła hamować, zatrzymując i siebie, i elektryka. Morrison mógł w końcu wyjść z czterokołowej pułapki. Jak wielkie było zdziwienie i jego i służb, widząc jak jego auto ponownie rusza samo, gdy tylko furgonetka przestała je hamować.

- Wyglądało to tak, jakby samochód jechał sam, bez kontroli. To było stresujące - wyjawia kierowca.

Całą sprawę potwierdziła szkocka policja w BBC News. "Rzeczywiście otrzymaliśmy zgłoszenie o osobie, która nie była w stanie zatrzymać swojego auta".

Gdy służba drogowa podłączyła auto do stacji diagnostycznej, okazało się, że komputer pokazał mnóstwo usterek. Jak zaznacza właściciel auta, mechanik przyznał, że jeszcze z niczym takim się nie spotkał. Z obawy przed powtórką nie zdecydował się także na ponowne włączenie auta.

Morrison nie wie jeszcze, czy ponownie wsiądzie za kółkiem swojego elektryka. Na razie czeka na ustalenia towarzystwa ubezpieczeniowego.