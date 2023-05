Saksonia chce przywrócić kontrole na granicy z Polską. "To nieuniknione"

Minister spraw wewnętrznych Saksonii Armin Schuster nadal nalega na stacjonarne kontrole na granicy z Polską. Schuster odrzucił obawy, że kontrole mogą prowadzić do korków i zakłóceń na rynku wewnętrznym UE. "Nie wzywamy do zamknięcia granic (...) ani do pełnej kontroli znanej z czasów koronawirusa" - powiedział Schuster agencji dpa.

Według niego tylko osoby podejrzane o przemyt i nielegalne przekraczanie granicy powinny być wyrywkowo sprawdzane.

"Przez dwa lata rząd federalny mówił o środkach mających na celu ograniczenie migracji, ale niewiele lub nic się nie wydarzyło, a liczba nielegalnych wjazdów nadal rośnie" - argumentował Schuster.

Ponieważ "miesiące największej migracji" dopiero się rozpoczynają, wprowadzenie kontroli granicznych na polskiej granicy jest nieuniknione, uważa szef MSW Saksonii.

