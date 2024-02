Sądy po stronie frankowców. Blisko 100 proc. wyroków było korzystnych dla kredytobiorców

Votum: Liczba "wyroków frankowych" w IV kwartale '23 wzrosła o blisko 50 proc. Liczba zapadłych wyroków sądowych w sprawach frankowych w IV kwartale 2023 r. wzrosła do co najmniej 5,25 tys., sądy wydały więc o ok. 48 proc. więcej wyroków niż rok wcześniej - wynika z danych przedstawionych przez radcę prawnego Wojciecha Bochenka z kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych.