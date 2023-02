Sądny dzień dla sektora bankowego. Kursy akcji banków runęły

Ogłoszona opinia rzecznika TSUE w sprawie prawa banków do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału przez tzw. frankowiczów sprawiła, że ceny akcji banków zaczęły mocno tracić na warszawskiej giełdzie.

Jeszcze przed ogłoszeniem sektorowy indeks zyskiwał na GPW nawet ponad 1,2 proc., kontynuując odbicie, jakie obserwowane od końca stycznia. Tuz po godzinie 10.35, kiedy rynek poznał rzeczoną opinię, kursy akcji banków z warszawskiej giełd oddały całość wzrostów.

Rzecznik generalny TSUE powiedział, że w wypadku umowy kredytu hipotecznego uznanej za nieważną z powodu nieuczciwych warunków bank nie może dochodzić od konsumenta wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, natomiast klienci mogą domagać się dodatkowych świadczeń od banków. Więcej w artykule "1:0 dla kredytobiorców - opinia rzecznika TSUE korzystna dla konsumentów"

WIG-Banki tracił o godz. 11.00 ok. 2,6 proc. przy największych obrotach wśród indeksów sektorowych wynoszących ponad 121 mln zł. Tym samym istotnie ciążył szerokiemu indeksowi WIG, który również zaczął tracić ok. 0,76 proc. oraz zniżkującemu o 1,15 proc. WIG20, w którym notowanych jest aż cztery największe banki.

Wchodząc w szczegóły, największa reakcja dotyczyła tych kredytodawców, których temat frankowy dotyka w największym stopniu, czyli Millennium, czy mBanku. Ich akcje spadały odpowiednio o 5,3 proc. i 4,11 proc. Przecena Millennium od dziennego maksimum wynosiła przeszło 7 proc. Mocno taniała cena akcji PKO BP (-4,1 proc.), nieco mniej Santandera (-2,5 proc.) czy Aliora (-2 proc.).

Mimo że opinia rzecznika TSUE nie jest wiążąca, to najczęściej jest ona później potwierdzana przez orzeczenie Trybunału. Na szali ważą się bowiem potencjalnie ogromne koszty dla banków. Według szacunków KNF niekorzystny dla banków werdykt TSUE może kosztować banki nawet około 100 mld zł.

O szczegółowych pytaniach prejudycjalnych, jakie są przedmiotem postępowania przez TSUE i w sprawie których, wypowiadał się jego rzecznik, pisał Michał Kisiel w artykule „Banki kontra frankowcy. Przypominamy, co jest na szali”, przypominając także, jakie mogą być możliwe konsekwencje spodziewanego za jakiś czas rozstrzygnięcia.

Spodziewany wyrok rozstrzygnie, czy banki mają prawo do jakiegokolwiek wynagrodzenia za udostępnienia kapitału, choć umowy są uznawane za nieważne przez sądy, o czym informują statystyki.

Liczba zapadłych wyroków sądowych w sprawach frankowych w 2022 r. wzrosła do co najmniej 9,6 tys. z 2,8 tys. wyroków rok wcześniej. Odsetek wyroków korzystnych dla kredytobiorców wzrósł do 97 proc. - wynika z zestawienia przygotowanego dla PAP Biznes przez Votum Robin Lawyers.

"Wzrost odsetka spraw wygranych z 95 proc. do 97 proc. jest najlepszym dowodem na to, że kredytobiorcy decydujący się na wytoczenie sprawy przeciwko bankowi wygrywają swoje sprawy. Linia orzeczenia sądów powszechnych zdaje się być ugruntowana" - powiedział PAP Biznes radca prawny Wojciech Bochenek z Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych.

"Dominującym rozstrzygnięciem pozostaje stwierdzenie nieważności umowy kredytowej, które całkowicie uwalnia kredytobiorcę od nieuczciwej umowy, pozwalając jednocześnie na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej" - dodał.

Z danych Votum wynika wyraźny wzrost liczby wyroków II instancji, których w 2022 r zapadło 1 561. Kredytobiorcy wygrali prawomocnie swoje sprawy w 1 538 przypadkach, co stanowi 98,5 proc. rozstrzygnięć. Dla porównania w 2021 roku na rynku zapadły 390 wyroki, z czego kredytobiorcy wygrali 382 sprawy (98 proc.).

Banki zawiązały ponad 40 mld zł rezerw na ryzyko prawne, związane z kredytami frankowymi, i przewidują kolejne, chociaż niższe niż w poprzednich latach. Takie stanowisko przekazał choćby prezes Millennium Banku, jednego z najbardziej obciążonych ryzykiem związanym z frankowymi kredytami hipotecznymi banków w Polsce.