Sąd uznał, że wynagrodzenie Muska to przesada. Miliarder został bez premii

We wtorek 30 stycznia sędzia ze stanu Delaware unieważnił pakiet wynagrodzeń Elona Muska za pracę na stanowisku dyrektora generalnego Tesli wynoszący 56 miliardów dolarów, stając po stronie akcjonariusza, który zgłosił, że wypłata miliardera była nieuczciwie wysoka.

Za sprawą stoi inwestor Tesli Richard Tornetta, który pozwał Elona Muska i kilku dyrektorów spółki za, w jego ocenie, zbyt wysokie wynagrodzenia. Jak zwracała uwagę agencja Reutera, w momencie skierowania sprawy do sądu Tornetta był posiadaczem zaledwie 9 akcji producenta samochodów elektrycznych. Podobne głosy do inwestora podniosły jednak duży fundusz emerytalny California State Teachers ’ Retirement System (CalSTRS) oraz firmy doradzające akcjonariuszom (proxy advisors).

Zarzuty Tornetty dotyczyły umowy Elona Muska zawartej z Teslą z 2018 roku, na mocy której miliarder został dyrektorem generalnym spółki. W dokumencie ustalono, że nie będzie on pobierał comiesięcznej pensji, tylko specjalne premie, uzależnione od osiągania przez firmę wyznaczonych wcześniej celów finansowych i operacyjnych w ciągu 10 lat. Spełnienie warunków oznaczało dla Muska otrzymanie 12 transz opcji na akcje.

Dzięki swojej umowie Elon Musk zarobił w Tesli 55,8 mld dolarów. To sześć razy więcej niż roczna suma wynagrodzeń 200 najlepiej zarabiających menedżerów spółki. W procesie przeciwko miliarderowi zwrócono uwagę na fakt, że Tesla nie ujawniała konkretnych informacji na temat jego pakietu wynagrodzeń. Wyniki, które miała osiągać spółka, żeby otrzymywał pensję, były również niejasne i w dużej mierze decydował o nich sam Musk.

Swoje wysokie zarobki w Tesli miliarder uzasadniał dobrem ludzkości, twierdząc, że swoje pieniądze przeznaczy na podróże międzyplanetarne. - To sposób na przeniesienie ludzkości na Marsa, więc Tesla może pomóc w potencjalnym osiągnięciu tego celu - zeznał w sądzie w 2022 roku.

Prawnicy oraz dyrektorzy Tesli argumentowali, że atrakcyjny plan wynagrodzeń otrzymany przez Muska był konieczny, żeby utrzymać jego zaangażowanie w spółce. Antonio Gracias, członek komitetu ds. wynagrodzeń Tesli i przyjaciel miliardera, zeznał w sądzie, że koncern i akcjonariusze odnieśli dzięki temu wielkie korzyści.

Elonowi Muskowi przysługuje odwołanie. Jeśli aktualny wyrok zostanie utrzymany po apelacji, zarząd Tesli będzie musiał zaproponować mu nowy pakiet wynagrodzeń. “Nigdy nie zakładaj swojej firmy w stanie Delaware” - skomentował przedsiębiorca na platformie X.

Never incorporate your company in the state of Delaware