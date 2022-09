Sąd restrukturyzacyjny zatwierdził układ Komputronik oraz Komputronik Biznes

NWZ Action zdecyduje o przeznaczeniu na skup akcji własnych do 20 mln zł, po max. cenie 35 zł za szt.

Akcjonariusze Action podejmą decyzję w sprawie upoważnienia zarządu do skupu akcji własnych. Na skup ma być przeznaczone do 20 mln zł, po cenie do 35 zł za sztukę - wynika z projektów uchwał NWZ zwołanego na 26 października 2022 roku.