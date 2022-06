Sąd "ramię w ramię" z ZUS. Zapowiadany strajk pracowników ZUS-u nielegalny

fot. Włodzimierz Wasyluk / / FotoNews

Świdnicki sąd okręgowy udzielił ZUS zabezpieczenia poprzez zakazanie Związkowi Zawodowemu Związkowa Alternatywa prowadzenia strajku w trakcie trwania sporu zbiorowego - poinformował PAP rzecznik prasowy Zakładu Paweł Żebrowski. Strajk taki wyznaczony był na 27 czerwca br.

"Sąd przyznał rację ZUS i udzielił zabezpieczenia powództwa Zakładu o ustalenie nielegalności strajku. Prawo jest po naszej stronie. Oznacza to, że jakakolwiek akcja protestacyjna w najbliższych dniach byłaby nielegalna i wiązałaby się z rażącym naruszeniem przepisów. Mówimy o tym od wielu tygodni i sąd jednoznacznie potwierdził nasze stanowisko" - podkreślił w informacji przekazanej PAP Żebrowski.

Orzeczenie wydał 15 czerwca br. Sąd Okręgowy w Świdnicy, gdyż w tamtym okręgu formalnie zarejestrowana jest organizacja związkowa.

Zgodnie z postanowieniem sądu zabezpieczenia udzielono "poprzez zakazanie Związkowi Zawodowemu Związkowa Alternatywa w ZUS prowadzenia strajku w trakcie trwania sporu zbiorowego zainicjowanego pismem z dnia 30 sierpnia 2021 r. w dniach 27 czerwca - 3 lipca br.". Jednocześnie sąd wyznaczył ZUS dwutygodniowy termin na wniesienie pozwu o ustalenie nielegalności strajku pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Przewodniczący Związkowej Alternatywy Piotr Szumlewicz, odnosząc się do tej decyzji powiedział PAP, że jeszcze nie zapoznał się z postanowieniem sądu. "Jesteśmy zdumieni, że w tak krótkim czasie sąd zaocznie, bez przesłuchania strony, podejmuje decyzję. Jeszcze tej decyzji nie otrzymaliśmy. Oczywiście zwrócimy się do sądu z wnioskiem o uzasadnienie i od tego uzależnimy dalsze działania" - dodał Szumlewicz. Zaznaczył, że związek najprawdopodobniej odwoła się od tego orzeczenia.

"Będziemy w najbliższych godzinach i dniach dyskutować na temat naszych dalszych działań. Podkreślamy w naszej argumentacji, że ZUS permanentnie łamie przepisy prawa pracy i odmówił wejścia w negocjacje z nami na temat podwyżki. (...) Jeśli jedna ze stron łamie prawo i zastrasza pracowników, to rozważamy też przeprowadzenie strajku bez błogosławieństwa prezes Zakładu u zgody sądu" - powiedział przewodniczący Związkowej Alternatywy.

Przeczytaj także ZUS: Wszystkie związki zostaną zaproszone do rozmów o podwyżkach

Jednocześnie Szumlewicz zaznaczył, że tego typu wnioski ZUS do sądu "mogą co najwyżej odwlec akcję protestacyjną i opóźnić strajk", ale nie rozwiązują problemów, które legły u podstaw sporu.

W końcu maja zarząd Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa w ZUS informował o podjęciu decyzji w sprawie rozpoczęcia strajku generalnego 27 czerwca br. Strajk ma być bezterminowy i objąć cały kraj. Związek przekazywał, że bezpośrednią przyczyną decyzji o akcji strajkowej było zwolnienie dyscyplinarne liderki Związkowej Alternatywy w ZUS i zarazem głównej negocjatorki w sporze zbiorowym, Ilony Garczyńskiej. Jednocześnie związek podtrzymuje wszystkie wcześniejsze postulaty płacowe. Domaga się też dymisji prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej.

Szumlewicz poinformował, że w ostatnich dniach związek wystąpił do ZUS o kontakty do pracowników Zakładu celem przeprowadzenia referendum strajkowego i na odpowiedź czeka jeszcze w poniedziałek. "Jeżeli Zakładowi chodzi o to, że powinno być referendum strajkowe, to my jesteśmy gotowi przeprowadzić takie referendum w trybie natychmiastowym, o ile ZUS zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych prześle nam kontakty i umożliwi nam jego przeprowadzenie" - wskazał lider związku.

Żebrowski ocenił natomiast, że "Związkowa Alternatywa w każdy możliwy sposób chce zakłócić pracę ZUS na rzecz obywateli". "Nadal rozpowszechnia fałszywe informacji o możliwym legalnym strajku. Tymczasem przeprowadzenie jakiekolwiek akcji protestacyjnej byłoby niezgodne z prawem" - przekazał rzecznik ZUS.

Już wcześniej Żebrowski mówił, że "Związkowa Alternatywa zrzesza mniej niż 0,5 proc. pracowników ZUS i jest jednym z najmniejszych związków w Zakładzie". "Brak podstaw do zorganizowania strajku wynika jasno z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, jak też z faktu, że bezpośrednie konsekwencje strajku w postaci utraty wynagrodzenia za czas tej akcji ponoszą pracownicy, którzy muszą mieć możliwość świadomego wyrażenia swojej woli" - dodawał.

W weekend Żebrowski informował, że w najbliższych dniach pracodawca zaprosi do rozmów wszystkie zakładowe organizacje związkowe działające w ZUS w celu uzgodnienia wysokości kwot oraz zasad podziału środków na podwyżki. "Wielomiesięczne starania prezes i zarządu ZUS na rzecz wzrostu wynagrodzeń dla pracowników tej instytucji przyniosły pozytywny efekt. Dostępna wcześniej kwota na podwyżki - średnio po 300 zł na pracownika - dzięki obsłudze nowych zadań przez ZUS, m.in. 500 plus, może zostać znacząco podwyższona" - przekazywał.

Jak jednocześnie zapewniał "robimy wszystko, aby odciążać pracowników, wprowadzając zmiany w aplikacjach i automatyzując powtarzalne czynności". "To jest dla nas priorytet" - podkreślał Żebrowski. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński

mja/ jann/