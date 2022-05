TINA jest martwa. Wracają stare czasy w inwestowaniu

Przez poprzednią dekadę wielu inwestorów z pełną rezygnacją kupowało przewartościowane amerykańskie akcje, tłumacząc się sami przed sobą, że nie ma innej alternatywy (ang. there is no alternative – TINA). Teraz to się zmieniło.