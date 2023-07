Sąd odrzucił wniosek Donalda Trumpa. Chodzi o sprawę dot. zapłaty za milczenie

Trump: Biden wciąga nas w trzecią wojnę światową, wysyłając amunicję kasetową Ukrainie Były prezydent Donald Trump ostro skrytykował we wtorek decyzję prezydenta Joe Bidena, by wysłać Ukrainie amunicję kasetową. Jak stwierdził, jest to ruch "dalej wciągający nas w trzecią wojnę światową". Wezwał do natychmiastowego zakończenia wojny i "skupienia się na żywotnych interesach Ameryki"