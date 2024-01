Sąd jasno się wypowiedział. Wpisał likwidację Radia Katowice do KRS

To już nie tylko decyzja referendarza. Jak poinformował resort kultury, wpisu o otwarciu likwidacji spółek mediów publicznych do KRS został zweryfikowany przez sąd, który przychylił się do argumentacji ministerstwa. Sprawa dotyczy Regionalnej Rozgłośni w Katowicach "Radio Katowice" S.A. w likwidacji.

fot. Andrzej Bogacz / / FORUM

"Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że sprawa wpisu do rejestru przedsiębiorców otwarcia likwidacji spółek prowadzących misję mediów publicznych po raz pierwszy została zweryfikowana przez sąd (w składzie sędziego zawodowego). Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił odrzucić skargę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na postanowienie referendarza sądowego o wpisie do rejestru otwarcia likwidacji i ustanowienia likwidatora na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Sprawa dotyczy Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Katowicach +Radio Katowice+ S.A. w likwidacji. Sąd odmówił dopuszczenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie do udziału w postępowaniu rejestrowym" - ogłoszono w środę na platformie X resortu kultury.

19 grudnia Sejm podjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej, wzywającą Skarb Państwa do działań naprawczych. Dzień później resort kultury poinformował, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, odwołał 19 grudnia dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek.

23 grudnia prezydent Duda poinformował, że zawetował przygotowaną przez nowy rząd ustawę budżetową, która przewidywała m.in. środki dla mediów publicznych na następny rok. Jak uzasadnił prezydent, jego decyzja wiązała się z "rażącym łamaniem konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa" w mediach publicznych.

Po prezydenckim wecie szef MKiDN podjął w 27 grudnia decyzję o postawieniu TVP, Polskiego Radia i PAP w stan likwidacji. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela – podano w komunikacie MKiDN. Analogiczną decyzję minister kultury podjął 29 grudnia w stosunku do 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia.

W ubiegły czwartek Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej orzekł, że przepisy Kodeksu spółek handlowych (Ksh) o rozwiązaniu i likwidacji spółki akcyjnej, rozumiane w ten sposób, że swoim zakresem regulacyjnym z mocy samej ustawy obejmują także jednostki publicznej rtv, są niekonstytucyjne. Ponadto TK w ogłoszonym w czwartek wyroku TK orzekł, że niekonstytucyjny jest przepis ustawy o rtv wyłączający określone zapisy Ksh od stosowania w odniesieniu do jednostek publicznej rtv. Część ekspertów zwraca uwagę, że to rozstrzygnięcie jest wadliwe z dwóch przyczyn: w składzie znajdowała się osoba nieuprawniona do orzekania i jest to orzeczenie interpretacyjne, do którego TK nie ma uprawnień.

MKiDN przekazało w czwartek, że wyrok TK w sprawie jednostek publicznej radiofonii i telewizji nie ma jakiejkolwiek doniosłości prawnej.

Autorka: Anna Kruszyńska

