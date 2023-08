Sąd administracyjny zawiesił postępowanie ws. decyzji środowiskowej GDOŚ dot. kopalni Turów

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zawiesił postępowanie ws. decyzji środowiskowej GDOŚ dotyczącej kopalni Turów do czasu formalnego zakończenia sprawy wniosku PGE GiEK o zmianę tej decyzji środowiskowej.

fot. Ute Grabowsky / / mageBROKER / Forum

Jak uzasadniła tę decyzję w czwartek sędzia Agnieszka Wójcik, zgodnie z przepisami sąd administracyjny był zobowiązany do zawieszenia postępowania sądowego z urzędu.

Jak wyjaśnił PAP mec. Bartosz Rogala, pełnomocnik Greenpeace, jeszcze przed zaskarżeniem przez ekologów decyzji środowiskowej, inwestor złożył do GDOŚ wniosek o zmianę tej decyzji. W ostatnim czasie PGE GiEK wycofał ten wniosek, w konsekwencji tego GDOŚ wydał decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego w tej sprawie.

"Walka o Turów trwa. Wojewódzki Sąd Administracyjny zdecydował dziś o zawieszeniu postępowania sądowego. Nadal obowiązuje koncesja do 2044 roku i funkcjonowanie kompleksu w Turowie nie jest zagrożone" - napisała na platformie X Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

"Rząd nie może odbierać mieszkańcom szans na nowe miejsca pracy i musi przygotować odwlekany do tej pory plan transformacji regionu" - napisały w komunikacie prasowym organizacje ekologiczne.

PGE poinformowała w komunikacie prasowym, że do tej pory Kopalnia Turów przeznaczyła 42 mln zł na realizację zapisów decyzji środowiskowej.

"Kopalnia i Elektrownia Turów pozostaną przez co najmniej 20 lat jednym z najważniejszych źródeł energii w Polsce. Dlatego od początku nie uznawaliśmy zasadności jakichkolwiek zarzutów skierowanych względem decyzji środowiskowej Kopalni Turów. W trakcie starań o decyzję środowiskową Kopalnia Turów intensywnie współpracowała ze stroną czeską i niemiecką w zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

"Do tej pory Kopalnia Turów przeznaczyła aż 42 mln zł na realizację jej zapisów, czego efektem jest szereg inwestycji proekologicznych pozytywnie wpływających na stan środowiska naturalnego w rejonie Trójstyku Polski, Czech i Niemiec. Od trzech lat walczymy o to, aby Kopalnia Turów mogła prowadzić swoją działalność i będziemy to robić nadal, bo kompleks Turów to istotny element naszego bezpieczeństwa energetycznego" - dodał prezes PGE.

Jak podano, inwestycje prośrodowiskowe z decyzji środowiskowej dla Kopalni Turów realizowane są w kilku obszarach tj. ochrona wód, ochrona przed hałasem, ochrona powietrza, rekultywacja oraz nowoczesne technologie dla ochrony środowiska.

Sprawa rozpatrywana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie dotyczy decyzji GDOŚ z 30 września 2022 r. określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia: "Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów, realizowanego w gminie Bogatynia". Skargę na decyzję środowiskową złożyły m.in. Fundacja Frank Bold, Greenpeace oraz Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA. Zarzuty tych organizacji dotyczą m.in. raportu inwestora o oddziaływaniu na środowisko, który był podstawą wydania decyzji przez GDOŚ.

Zaskarżona decyzja GDOŚ częściowo uchyla, a częściowo utrzymuje w mocy decyzję z 21 stycznia 2020 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego +Turów+". W lutym 2023 r. opierając się na decyzji GDOŚ z jesieni 2022 r., minister klimatu i środowiska przedłużył koncesję dla Turowa poza 2026 r. - do 2044 r. (PAP)

mm/ mja/ pel/ ana/