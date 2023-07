Upadłość Getin Noble Banku. Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił decyzję

Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Banku - podano w komunikacie na stronie internetowej sądu. Syndykiem został Marcin Kubiczek, który jest też syndykiem Idea Banku.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny 28 kwietnia złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku. Ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku oznacza, że zgłoszone roszczenia wierzycieli będą zaspokojone tylko w takim stopniu, na jaki pozwoli majątek masy upadłościowej. Chętnych do odzyskania pieniędzy będzie dużo, ale w pierwszej kolejności będą zaspokajane należności wobec Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

30 września 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął przymusową restrukturyzację wobec Getin Noble Bank. Działalność upadłego banku została przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych, z czasem bank ten nazwano Velo Bank. Na proces ten przeznaczono kwotę 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia. W czerwcu informowaliśmy, że VeloBank wkrótce rozpocznie formalny proces poszukiwania inwestora.

Upadłość Getin Noble Banku to problemy dla frankowców

Miano najbardziej obciążonego „frankami” banku nosił od lat Getin Noble Bank. I to właśnie frankowcy mogą mieć największe problemy. Jesienią ubiegłego roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował, że nie będzie oferował przewalutowania kredytów frankowych klientom Getin Noble Bank.

Co więcej, kredytobiorcy, którzy zostali w GNB po podziale, zgłaszali się do redakcji Bankier.pl z problemami. Ich zdaniem, pomimo posiadania postanowień o zabezpieczeniu są wpisywani do BIK-u jako dłużnicy, a niektórym bank wypowiadał umowy kredytowe.

Po ogłoszeniu upadłości Getinu syndyk powinien przystąpić do spraw frankowców, a jest ich sporo, bo ponad 10 tys. W interesie syndyka jest odzyskanie jak największych kwot, w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli.

Niedługo po upadku Getin Noble Banku, kancelaria Votum wskazywała, że decyzja o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku spowodowała, iż sytuacja kredytobiorców, posiadających czynny lub spłacony kredyt indeksowany do CHF w tym banku, pogorszyła się w stosunku do osób posiadających podobne kredyty w innych bankach.

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości można znaleźć tutaj.