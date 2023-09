Sąd Najwyższy zdepenalizował aborcję w całym kraju. Zakaz niezgodny z konstytucją

Tyle rząd kosztowała tarcza energetyczna. Anna Moskwa podała dane Wartość tarczy energetycznej, czyli m.in. mrożenia cen prądu dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych do końca 2023 r. wyniesie 100 mld zł – poinformowała PAP minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dodała, że w ramach nadmiarowych przychodów i podatku od zysków nadzwyczajnych, firmy energetyczne do końca br. przekażą ok. 30 mld zł.