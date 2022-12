Sąd Najwyższy USA utrzymał ograniczenia dot. imigracji. "Szybkie wydalanie" nadal w mocy

Nielegalna imigracja do USA. Kolejna sprawa w Sądzie Najwyższym

Sąd Najwyższy USA przystał na rozpatrzenie wniosku administracji prezydenta Bidena o respektowanie przepisów penalizujących zachęcanie do nielegalnej imigracji. Wcześniej wniosek odrzucił federalny Sąd Apelacyjny w San Francisco motywując, że stanowi on naruszenie prawa do wolności słowa.