Sąd Najwyższy Białorusi utrzymał wyrok ws. Andrzeja Poczobuta. Kamiński zapowiada sankcje

Ukraina prowadziła tajne rozmowy z Łukaszenką. "Dzięki temu nie doszło do ponownego ataku z kierunku białoruskiego" Zrobiliśmy wszystko, co możliwe, żeby nie dopuścić do wciągnięcia Białorusi w bezpośrednie działania zbrojne po stronie Rosji w wojnie Kremla z Ukrainą; podjęliśmy m.in. tajne negocjacje z autorytarnym białoruskim liderem Alaksandrem Łukaszenką - przyznał we wtorek szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) generał Kyryło Budanow.