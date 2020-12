Sachajko: Jako Kukiz'15 nie chcemy się przykleić do PiS

fot. Adam Chelstowski /

Nie chcemy się przykleić do Prawa i Sprawiedliwości, tylko chcemy wdrożyć w życie nasz program; chcielibyśmy współpracować, nie umiemy być opozycją totalną - powiedział PAP poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko.

W przyszłym tygodniu ma dojść do rejestracji koła poselskiego Kukiz'15, które Paweł Kukiz ma tworzyć z Jarosławem Sachajko, Stanisławem Tyszką, Pawłem Szramką i Stanisławem Żukiem - dotychczasowymi posłami klubu Koalicja Polska; decyzją Rady Naczelnej PSL zakończono z nimi współpracę.

Sachajko został zapytany przez PAP, jak nowe koło będzie się pozycjonowało w Sejmie względem obozu rządzącego i opozycji. "Nigdy nie byliśmy opozycją totalną. My po prostu tak umiemy, co z resztą pokazaliśmy ostatnio, kiedy nie braliśmy udziału w tej żenującej czy nawet haniebnej walce między Platformą Obywatelską a PiS-em" - powiedział.

"Chcielibyśmy współpracować. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwości będzie chciało, żeby im jakieś rzeczy poprzeć, to my prosimy o poparcie naszych projektów. Więc jeżeli sędziowie pokoju, ordynacja mieszana, obniżenie podatków, to jesteśmy gotowi do współpracy" - zadeklarował poseł Kukiz'15. "Nie chcemy się przykleić do Prawa i Sprawiedliwości, tylko chcemy wdrożyć w życie nasz program" - podkreślił.

Pytany, czy koalicja z PiS jest brana pod uwagę, Sachajko odparł krótko: "Nie".

Pod koniec listopada posłowie ugrupowania Kukiza, tworzący razem z PSL Koalicję Polską, zostali poinformowani, że decyzją Rady Naczelnej PSL zakończono z nimi współpracę, m.in. z powodu głosowań, w których posłowie tego ruchu poparli uchwałę PiS wspierającą działania rządu w zakresie negocjacji budżetowych w UE.

W ubiegłym tygodniu klub pozbył się z nazwy członu "Kukiz15", obecnie nazywa się Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści i po ostatecznej decyzji usunął piątkę posłów Kukiza i liczy teraz 24 posłów.

Po decyzjach Koalicji Polskiej klub opuściła także związane z muzykiem Agnieszka Ścigaj, która została posłanką niezrzeszoną.(PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski

gb/ par/