Prezes ZNP: 79,5 proc. szkół i przedszkoli zamierza strajkować 8 kwietnia

79,5 proc. szkół i przedszkoli w Polsce zamierza uczestniczyć w strajku - poinformował w niedzielę rano prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Zgodnie z zapowiedziami związku bezterminowy strajk ma się rozpocząć 8 kwietnia.

"Dzisiejszego poranka dokonaliśmy ostatnich podsumowań gotowości strajkowej. Zdecydowana większość szkół, zespołów, szkół, przedszkoli, które brały udział w sporze zbiorowym opowiedziała się za strajkiem. W skali kraju liczba szkół, zespołów szkół, przedszkoli stanowi 79,5 pkt proc." - powiedział prezes ZNP podczas konferencji prasowej.

Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych w styczniu rozpoczęły procedury sporu zbiorowego, w ich ramach przeprowadziły referenda strajkowe. W referendach zadały pytania: "Czy wobec niespełnienia żądania dotyczącego podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r., jesteś za przeprowadzeniem w szkole strajku począwszy od 8 kwietnia br.?".

Termin zapowiedzianego protestu zbiega się z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami zewnętrznymi: 10, 11 i 12 kwietnia ma odbyć się egzamin gimnazjalny, 15, 16 i 17 kwietnia - egzamin ósmoklasisty, a 6 maja powinny rozpocząć się matury.

Chcemy i liczymy, że rozmowy z rządem zakończą się jutro, jeżeli nie, to gotowi jesteśmy do rozmów 24 godziny na dobę poinformował w niedzielę prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.

Ile zarabiają nauczyciele? Jak wygląda rzeczywistość? Wynagrodzenie nauczyciela stażysty od tego roku zaczyna się od 2538 zł brutto, czyli około 1834 zł netto.

W poniedziałek 1 kwietnia w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog zaplanowano kolejną turę rozmów strony rządowej ze związkami zawodowymi na temat sytuacji w oświacie. Spotkanie ma się rozpocząć o godz. 9.

Prezes ZNP na konferencji prasowej podkreślił, że związek jest gotowy do rozmów. Przypomniał, że razem z Forum Związków Zawodowych, mają jednolity postulat dotyczący "wzrostu wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami o 1 tys. zł". "Chcemy i liczymy na to, że te rozmowy zakończą się w dniu jutrzejszym, jeżeli nie, gotowi jesteśmy do rozmów 24 godziny na dobę" - zadeklarował.

Broniarz zwrócił się także do przedstawicieli Solidarności. "Mamy też pytanie do naszych kolegów z Solidarności, do kierownictwa Solidarności de facto, czy ten związek zawodowy poprze nasz postulat i czy przyłączy się do wspólnych rozmów z rządem" - powiedział szef ZNP.

W ubiegłym tygodniu w poniedziałek w CPS "Dialog" odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego o sytuacji w oświacie. Uczestniczyli w nim wicepremier Beata Szydło, minister edukacji narodowej Anna Zalewska, szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska i wiceminister finansów Filip Świtała. Związki zawodowe reprezentowali, m.in. przedstawiciele ZNP, OPZZ, FZZ i oświatowej Solidarności. Po ponad czterech godzinach negocjacji ustalono, że rozmowy będą kontynuowane 1 kwietnia.(PAP)

