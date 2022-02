Prawie 35 mln zł kary dla Cyfrowego Polsatu. SOKiK utrzymał decyzję UOKiK

/ Cyfrowy Polsat

SOKiK utrzymał decyzję Prezesa UOKiK w sprawie nałożonej na Cyfrowy Polsat kary w wysokości prawie 35 mln zł za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów - podał Urząd na Twitterze.

Urząd podał, że praktyki te polegały na utrudnianiu w trakcie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016 przez Cyfrowy Polsat dostępu do kanałów ZDF oraz Das Erste, na których transmitowano Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2016, poprzez usunięcie do tych kanałów z listy programów dostępnych za pośrednictwem dekodera przy pomocy funkcji automatycznego wyszukiwania, podczas gdy konsumenci na podstawie dotychczasowej praktyki Cyfrowego Polsatu mogli mieć przekonanie, iż w trakcie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016 będą mieć dostęp do kanałów ogólnodostępnych na dotychczasowych zasadach.

Dodatkowo UOKiK uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działania Cyfrowego Polsatu polegające na "niepełnym i nierzetelnym informowaniu konsumentów w odpowiedziach na zgłoszenia dotyczące zmian w dostępności programów ZDF oraz Das Erste w trakcie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016 o istocie wprowadzonych przez Cyfrowy Polsat zmian oraz niewskazywaniu na istniejący sposób uzyskania dostępu do ww. kanałów, podczas gdy Cyfrowy Polsat posiadał ww. informacje (...)".

Decyzja UOKiK została wydana 19 grudnia 2019 roku. (PAP Biznes)

doa/ mfm/