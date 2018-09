SNB trwa przy swoim. "Frank jest wysoko wyceniany"

Szwajcarski Bank Narodowy wciąż uważa, że frank pozostaje „wysoce wyceniany”. W celu osłabienia własnej waluty SNB jest gotowy nadal utrzymywać rekordowo niskie, ujemne stopy procentowe i w razie potrzeby interweniować na rynku.

Na wrześniowym posiedzeniu SNB utrzymał skrajnie ekspansywną politykę monetarną, pozostawiając stopę depozytową na poziomie -0,75%. Docelowy przedział trzymiesięcznego Liboru CHF także pozostał bez zmian na poziomie od -1,25% do -0,25%. Ponadto bank centralny Szwajcarii podtrzymał deklarację o "gotowości do bezpośrednich interwencji na rynku walutowym”, jeśli tylko uzna je za konieczne.

- Wartość franka szwajcarskiego nieznacznie zmieniła się od ostatniego, czerwcowego posiedzenia. Waluta wciąż pozostaje wysoko wyceniana, a sytuacja na rynku walutowym jest napięta. Ujemne stopy procentowe oraz nasza gotowość do interwencji na rynku pozostają niezbędne, aby ograniczyć atrakcyjność inwestowania w aktywa denominowane we franku i obniżyć presję na walutę – czytamy w oświadczeniu SNB.

Warto dodać, że fraza o „wysoko wycenianym” franku po raz pierwszy pojawiła się rok temu, w komunikacie z września 2017r. Wcześniej bank centralny Szwajcarii jak mantrę powtarzał opinię o franku „znacząco przewartościowanym”.

We wrześniowym komunikacie SNB przedstawił także nowe prognozy inflacji. W 2018 r. dynamika wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych ma wynieść 0,9 proc., w 2019 r. obniżyć się do 0,8 proc., zaś w 2020 r. ma sięgnąć 1,2 proc. Poprzednia runda prognoz mówiła o odpowiednio 0,9 proc., 0,9 proc. i 1,6 proc. Jednocześnie przewidywana roczna dynamika PKB utrzymana została w przedziale 2,5-3 proc.

Dzisiejszy komunikat SNB poskutkował lekkim osłabieniem franka względem euro. Kurs EUR/CHF kształtuje się na poziomie 1,131 CHF co odpowiada wartościom notowanym wczoraj po południu. Patrząc z szerszej perspektywy, europejsko-szwajcarska para walutowa znajduje się na poziomie dalekim od tegorocznych maksimów - w kwietniu obserwowaliśmy podejście pod 1,20 czyli dokładnie ten poziom, którego obronę w 2015 r. porzucił SNB.

Ważniejszy z polskiej perspektywy kurs CHF/PLN wynosi blisko 3,79 zł. Owszem, przez większość obecnego roku frank był wyraźnie tańszy (kwietniowe minimum na poziomie 3,46 zł), lecz w ostatnich dniach opuścił szczyt na poziomie 3,85 zł.

Ekonomiści przewidują, że Szwajcarski Bank Narodowy ruszy do działania dopiero po tym, jak dojdzie do zmian w polityce monetarnej strefy euro. W ubiegłym tygodniu Europejski Bank Centralny podtrzymał perspektywę zakończenia programu luzowania ilościowego wraz z końcem tego roku. Prawdopodobna data pierwszej podwyżki stóp procentowych w strefie euro to 2019 r.

Michał Żuławiński