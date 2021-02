"Dopłać 3,49 zł do faktury za telefon". Oszuści straszą dezaktywacją numeru

fot. Suttipun / Shutterstock

Internetowi przestępcy wysyłają SMS-y z informacją o konieczności dopłaty 3,49 zł do ostatniej faktury za telefon. W treści wiadomości "straszą" odbiorców dezaktywacją numeru. Można stracić oszczędności całego życia – ostrzega Cert Orange Polska.

Oszuści znowu atakują. Cyberprzestępcy wyłudzają dane do logowania do bankowości elektronicznej. Wysyłają wiadomości, w których "straszą" odbiorców dezaktywacją numeru telefonu w przypadku nieuregulowania rzekomego zobowiązania. W SMS-ie informują o konieczności niewielkiej dopłaty do faktury.

– Powiadomienie o zadluzeniu rachunku telefonicznego w wysokosci 3,49 zł. Prosimy o splacenie lub Twoj nunmer zostanie dezaktywowany (zachowano pisownię oryginalną - przyp.red.) – czytamy w treści fałszywej wiadomości SMS wysyłanej przez oszustów zamieszczonej przez Cert Orange Polska.

Dzisiaj do polskich internautów przychodzi duuużo SMSów o rzekomych zaległych płatnościach za usługi telekomunikacyjne. To scam, a za nim stoi fałszywa bramka płatności. NIE KLIKAJCIE żadnych linków w takich SMSach.https://t.co/cjJmmve89N — CERT Orange Polska (@CERT_OPL) February 1, 2021

W treści SMS-a znajduje się link, po jego kliknięciu odbiorca wiadomości zostaje przekierowany do strony łudząco podobnej do prawdziwej bramki płatności. W rzeczywistości internetowi przestępcy za pomocą fałszywej domeny wyłudzają dane do logowania do bankowości elektronicznej: login oraz hasło.

Cyberprzestępcy będący w posiadaniu danych mogą bez wiedzy właściciele rachunku bankowego przelać pieniądze znajdujące się na koncie na inne. Po czym poznać fałszywą wiadomość? Po pierwsze sam brak polskich znaków może wzbudzić podejrzenia. Czasami wiadomości zawierają błędy w tłumaczeniu, a nawet frazy nieprzetłumaczone na język polski. W celu upewnienia się, czy otrzymana informacja rzeczywiście pochodzi od instytucji, za którą podaje się nadawca warto zadzwonić na infolinię.

