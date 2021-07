SMS-y z groźbą wyłączenia prądu przez brak zapłaty. Uważaj, wyczyszczą twoje konto

fot. Adrienn / / Pexels

Dwie mieszkanki Radomia straciły swoje oszczędności po odczytaniu fałszywych SMS-ów informujących o groźbie wyłączeniu prądu w związku z nieuregulowanymi płatnościami – poinformowała w piątek Justyna Leszczyńska z radomskiej policji.

Oszukane kobiety w ostatnich dniach zgłosiły się na policję. Radomianki dostały SMS z informacją o rzekomej zaległości w wysokości kilku złotych w opłacie za energię elektryczną.

"Do treści dołączony był link umożliwiający dokonanie płatności. Pokrzywdzone weszły w link i zalogowały się na konto w banku. Kiedy wystąpił błąd logowania, ponownie zalogowały się na swoje konta. Wtedy okazało się, że zostały z niego wypłacone pieniądze w kwocie kilku tysięcy złotych" – zrelacjonowała rzeczniczka.

Policjanci przestrzegają przed oszustami, którzy podszywają się pod dostawców energii elektrycznej, którzy za pomocą SMS-ów informują o rzekomych należnościach oraz wskazują link do strony, z której można dokonać wpłaty.

Mundurowi radzą, by po otrzymaniu tego typu wiadomości zweryfikować, czy taka sytuacja faktycznie ma miejsce. "Często działamy w pośpiechu i nieświadomi zagrożenia otwieramy załączony do treści link, który kieruje nas na fałszywe strony internetowe umożliwiające logowanie do banku. Ten moment wykorzystują oszuści i wypłacają z konta nasze oszczędności" – zauważyła Leszczyńska.

Autorka: Ilona Pecka