SMS o nieodebranym świadczeniu ZUS. Zakład ostrzega przed oszustami

Bez pozwu za "podżeganie do terroryzmu". USA rozpościera tarczę na Twitterem i Google Sąd Najwyższy nie przychylił się do próśb rodzin ofiar ataków terrorystycznych, które oskarżały serwisy Twitter i Google o "pomaganie i podżeganie do terroryzmu". Jego zdaniem pozywający gigantów technologicznych nie dostarczyły dostatecznych dowodów.