Czy spółka komandytowo-akcyjna pozwoli uciec przed "Polskim ładem"? Doradca podatkowy o plusach i minusach SKA [Wywiad]

fot. Sureeporn Teerasatean / / Shutterstock

W ostatnich dniach w mediach, szczególnie na YouTube, pojawiły się nagrania mówiące, o tym, że spółka komandytowo-akcyjna może pozwolić na zapłatę niższych podatków. Czy taka forma prowadzenia działalności gospodarczej może być formą ucieczki przed wyższymi podatkami w "Polskim ładzie"? Jakie są plusy prowadzenia działalności w formie SKA, a jakie są tego minusy? O tym wszystkim w wywiadzie dla Bankier.pl opowiada Mariusz Korzeb - doradca podatkowy.

Czy spółka komandytowo-akcyjna pozwoli płacić mniejsze podatki? Czy pozwoli uciec przed skutkami najnowszej reformy podatkowej?

Może się wydawać, że działalność w formie spółki komandytowo-akcyjnej w "Polskim ładzie" to jedna z lepszych form działalności. Bez wątpienia pozwala na zapłatę niskiego ok. 17,3% podatku dla komplementariusza. W spółce komandytowo-akcyjnej wspólnicy nie zapłacą składek ZUS, nie płacą składki zdrowotnej, nie płacą daniny solidarnościowej, którą w praktyce należy traktować jak dodatkowy próg podatkowy. Efektywne opodatkowanie SKA będzie niższe niż np. na tzw. liniowce. Bonusem może być na ten moment także sam model prowadzenia działalności w tej formie, w którym zasadniczo zarysowano podział kompetencji oraz odpowiedzialności między wspólnikiem i akcjonariuszami.

Zobacz także Wątpliwości w podatkach? Wypróbuj konto firmowe z księgowym w ING

Czy w takim razie jest to forma działalności będąca panaceum na wyższe opodatkowanie wprowadzone "Polskim ładem"?

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA to rzeczywiście ciekawa alternatywa, choć na pewno nie dla każdego. W odniesieniu do niektórych działalności SKA może pomóc ograniczyć wysokość obciążeń w związku z wprowadzeniem zmian w ramach Polskiego ład. Warto jednak pamiętać, że lada moment może dojść do kolejnych zmian w prawie, które to zmiany co najmniej zrównają stopień obciążeń publicznoprawnych spółek SKA z innymi formami prowadzenia działalności.

Niskie opodatkowanie, brak składek ZUS i składki zdrowotnej, brak daniny solidarnościowej. Przedsiębiorcy mogą pomyśleć - żyć, nie umierać.

W praktyce nie jest to takie proste. Gdyby było, to większość działalności prowadzonych byłoby w formie SKA. Tak się jednak nie dzieje.

Jeśli SKA nie jest dla każdego przedsiębiorcy, to dla jakiego jest? Co może decydować o tym, że będzie się opłacało przedsiębiorcy wejść w tę formę prowadzenia działalności?

SKA będzie opłacalne dla tych przedsiębiorców, u których korzyść podatkowa i składkowa zasadniczo przewyższa koszty przekształcenia i prowadzenia działalności w tym modelu. Ponadto nie każdy przedsiębiorca będzie zainteresowany modelem prowadzenia działalności, w którym wspólnik za zobowiązania spółki odpowiada całym majątkiem.

Jakie uciążliwości wiążą się z prowadzeniem SKA w porównaniu do działalności gospodarczej?

Główną uciążliwością może okazać się prowadzenie pełnej księgowości oraz koszty wynikające z obowiązków nakładanych na SKA przez przepisy kodeksu spółek handlowych, czyli koszty prowadzenia i obsługi takiej spółki. Na to składa się oprócz księgowości przede wszystkim obsługa prawna i prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

Jakie są koszty tych dodatkowych uciążliwości? Czy to jest poziom sporo wyższy niż przy prowadzeniu działalności gospodarczej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Roczne koszty prowadzenia SKA bez wątpienia przekraczają koszty JDG lub spółki z o.o. Składa się na to przede wszystkim pełna księgowość (może kosztować od kilku do nawet kilkudziesięciu tys. zł w skali roku; koszt zależny jest przede wszystkim od skali działalności.), obsługa prawna (koszty notarialne), prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Przy wysokich przychodach może się jednak okazać, że SKA będzie mimo to bardziej korzystna z uwagi na korzyści podatkowe i składkowe, które zrekompensują dodatkowe koszty prowadzenia SKA. Trzeba też pamiętać o kosztach związanych samym utworzeniem SKA, czy też z przekształceniem na tą formę prowadzenia działalności.

Czy są jakieś inne minusy prowadzenia SKA?

Minusem jest na pewno pełna odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania spółki - to zawsze stwarza pewne ryzyko. W Polsce skala tego ryzyka może odstraszać od tej formy działalności, ze względu na nieprzewidywalność ustawodawcy i często bardzo agresywny fiskalizm. Decydując się formę prowadzenia działalności, w której odpowiada się w całości swoim majątkiem prywatnym, należy zachować szczególną ostrożność i należytą staranność. Przy bardziej skomplikowanych transakcjach i operacjach gospodarczych moim zdaniem niezbędne będzie skorzystanie usług profesjonalnych pełnomocników. Powinno to pomóc znacząco ograniczyć ryzyko prawne i prawno-podatkowe.

Podatnicy SKA nie składają w trakcie roku podatkowego deklaracji podatkowych. Muszą jednak wpłacać co miesiąc zaliczki. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, mogą wpłacać zaliczki na podatek dochodowy co kwartał. Trzeba się z tym liczyć.

Czy przedsiębiorcy, który przekształca teraz swoją działalność w SKA może grozić coś ze strony fiskusa? Czy fiskus może mieć jakieś punkty zaczepienia do wszczęcia postępowania przeciwko przedsiębiorcy?

W rękach fiskusa pozostaje broń w postaci klauzuli obejścia prawa. Ma ona zastosowanie wówczas, gdy działania podatnika ukierunkowane są głównie na osiągnięcie korzyści podatkowej.

Co, jeśli nie SKA?

W mojej ocenie warto się zainteresować tzw. estońskim CIT, który polega na tym, że podatek dochodowy podlega obowiązkowi zapłaty dopiero w chwili realizacji zysku, czyli wypłaty dywidendy. Pozwala to obniżyć efektywną stopę opodatkowania i odroczyć w czasie moment zapłaty podatku. Dla wielu działalności korzystne będzie przejście na ryczałt. Oczywiście pod warunkiem, że działalność nie generuje wysokich kosztów. Natomiast trzeba powiedzieć wprost – zmiany wprowadzone w ramach Polskiego ładu, bez względu na formę prowadzenia działalności, zwiększą wysokość kosztów prowadzenia działalności. Co do tego nie miejmy najmniejszych wątpliwości.

Jaka forma opodatkowania w świetle Polskiego ładu jest najbardziej optymalna dla osób osiągających duże przychody?

Nie ma jednej właściwej odpowiedzi na to pytanie. Dla niektórych przedsiębiorców będzie to spółka z o.o. czy SKA, dla innych na przykład ryczałt lub podatek liniowy. Warto niezwłocznie skontaktować się ze swoim i doradcą podatkowym w celu przeprowadzenia odpowiednich symulacji. Polecam również zainteresować się ulgami przewidzianymi w podatkach dochodowych, tj. chociażby ulgą na robotyzację, B+R, IP BOX. Wszystko zależy od zakresu i skali prowadzonej działalności

Czy działalność w ramach SKA może się nie opłacać, z uwagi na koszty i procedury?

Jeżeli planujemy założenie SKA, niezbędna jest kalkulacja wszystkich korzyści i kosztów. Może się okazać, że koszty prowadzenia SKA przewyższają sumę korzyści. Wtedy SKA oczywiście nie ma większego sensu.

Czy niski podatek, brak składek ZUS, brak składki zdrowotnej, brak daniny solidarnościowej, możliwość wypłaty wynagrodzenia za zarządzanie komplementariuszowi, który korzysta z kwoty wolnej od podatku (kilka tys. zł rocznie). To wszystkie bonusy SKA?

Odpowiedzialność całym majątkiem za zobowiązania spółki

Jak wygląda przekształcenie spółek cywilnych i jawnych w SKA i czy to bezpieczne?

Przekształcenie polega na wniesieniu do nowo powstałej spółki w drodze jednej czynności prawnej składników dotychczasowej działalności, jako wkład niepieniężny, czyli aport.

Czy jednoosobowa działalność może stać się SKA?

Żaden przepis prawny zawarty w systemie prawa obowiązującego nie uniemożliwia powstania spółki SKA w takiej formie, gdzie ten sam podmiot będzie komplementariuszem oraz jedynym udziałowcem.