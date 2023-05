SII łączy siły z XTB. Wspólnie chcą powołać Rzecznika Praw Inwestorów Indywidualnych

KONFERENCJA WALLSTREET Dobry, zły, wątpliwy. Jak dobrze poznać emitenta? Złoty standard to brak powiązań poza własnością akcji i członkostwem w organach. Jeśli właściciel produkuje towary w jednej swojej spółce i sprzedaje je do drugiej swojej spółki, jest to sytuacja niedopuszczalna - usłyszelismy od przedstawicieli DM Navigator podczas ich wystąpienia na Konferencji WallStreet.