SGH: część samorządów będzie miała ograniczone możliwości inwestycyjne

Część samorządów w Polsce będzie miała ograniczone możliwości inwestycyjne - wynika z badania Wskaźnik Aktywności Rozwojowej Samorządu przeprowadzonego przez naukowców z SGH. Najmniej optymistyczne w tym obszarze są gminy miejskie - dodano.



WARS wyliczany jest na podstawie prognoz zebranych wśród wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów powiatów i marszałków województw na temat inwestycji samorządowych, usług dla mieszkańców, opłat i podatków lokalnych, zatrudnienia, zadłużenia oraz środków na rozwój.

"Przygotowane przez SGH badanie wskazuje, iż część jednostek samorządu terytorialnego będzie miała ograniczone możliwości do podejmowania inwestycji i zaciągania zobowiązań na cele rozwojowe. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że samorządowi włodarze mało optymistycznie postrzegają perspektywy dotyczące polepszenia sytuacji ekonomicznej JST w bieżącym roku budżetowym" - napisano w konkluzji z badania.

Z badania wynika, że najbardziej optymistyczne co do możliwości inwestycyjnych są województwa samorządowe, które deklarują zwiększenie inwestycji w stosunku do poprzedniego roku.

Słabiej wypadają gminy wiejskie oraz powiaty. Poniżej średniej dla wszystkich jst są miasta na prawach powiatu oraz gminy miejsko-wiejskie. Najmniej optymistyczne są gminy miejskie.

MF: JST otrzymają w 2024 z PIT środki o 20 mld zł większe niż w 2023 "Ze wstępnej prognozy na rok 2024 w zakresie dochodów JST w podatkach dochodowych od osób fizycznych wynika, iż jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać środki z tego tytułu łącznie o ponad 20 mld zł większe. tj. o około 45 proc. więcej w stosunku do roku 2023" - podało MF. Resort poinformował też, że w Ministerstwie Finansów trwają prace nad całościową zmianą systemu finansowania JST, obejmującą zarówno zmiany w zakresie dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych jak i dochodów subwencyjnych. "Prace ta mają na celu zwiększenie poziomu dochodów własnych wszystkich samorządów, w sposób który nie pogłębi obecnie istniejących dysproporcji dochodowych między samorządami. Prace te prowadzone są w ramach powołanego na mocy ustaleń Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Zespołu ds. przeglądu finansów samorządowych, a sama zmiana systemowa mogłaby wejść w życie od 2025 r." - napisało MF.

