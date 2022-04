SG: od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy prawie 2,84 mln osób

fot. Pasquale Gargano / / ZUMA Press

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy prawie 2,84 mln osób - poinformowała we wtorek rano Straż Graniczna. W poniedziałek funkcjonariusze odprawili 20 tys. podróżnych, a we wtorek do godziny 7 rano - 5,8 tys. W poniedziałek z Polski do Ukrainy wyjechało 14,4 tys. osób.

"Wczoraj tj.18.04 #funkcjonariuszeSG odprawili 20 tys. podróżnych - wzrost o 16 proc. w porównaniu z dniem wcześniejszym (17,3 tys.). Dziś do godz. 07.00 rano - 5,8 tys., wzrost o 53 proc." - poinformowała we wtorek na Twitterze SG.

Jak dodano, w poniedziałek z Polski do Ukrainy wyjechało 14,4 tys. osób.

Wtorek jest 55. dniem agresji Rosji na Ukrainę. (PAP)

autor: Marcin Chomiuk

mchom/ jann/