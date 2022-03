SG: 1,33 mln uchodźców z Ukrainy przekroczyło polską granicę. 93 proc. to Ukraińcy

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Od 24 lutego, gdy rozpoczęła się rosyjska agresja w Ukrainie, do Polski przybyło łącznie 1,33 mln uchodźców z Ukrainy, wśród nich 93 proc. to Ukraińcy – podała w środę rano na Twitterze straż graniczna. W środę do godz. 7 granicę przekroczyło 33,5 tys. osób.

Oprócz obywateli Ukrainy granicę przekroczyli obywatele Polski (1 proc.) oraz obywatele prawie 100 różnych państw (6 proc.) - podała SG.

We wtorek do Polski funkcjonariusze odprawili 125,8 tys. podróżnych z Ukrainy. W niedzielę 6 marca było ich najwięcej od początku rosyjskiej agresji - wtedy odprawiono 142,4 tys. osób, a w poniedziałek 7 marca 141,5 tys. uchodźców.(PAP)

