SDS Optic zadebiutuje na NewConnect

Spółka SDS Optic zadebiutuje na rynku NewConnect we wtorek, 15 marca - podała GPW.

SDS Optic to firma specjalizująca się w rozwijaniu urządzeń do diagnostyki medycznej, przy wykorzystaniu m.in. technologii z zakresu fotoniki. Opracowane i wytworzone przez spółkę urządzenia pozwalają na monitorowanie stanu pacjenta w czasie rzeczywistym i dedykowane są do diagnostyki chorób nowotworowych, zakaźnych, wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych.

Debiut poprzedziła przeprowadzona w I poł. 2021 r. prywatna emisja akcji, z której pozyskano 11 mln zł. Inwestorzy objęli łącznie 1.100.000 akcji serii D, stanowiących 20,7 proc. kapitału zakładowego Spółki. Środki z tej oferty zostały przeznaczone m.in. na rozwijanie rozpoczętych już projektów i prac B+R nakierowanych na opracowanie kolejnych pól aplikacyjnych technologii inPROBE, a także na wsparcie procesu pozyskania partnera komercyjnego: profesjonalnego globalnego doradcy M&A doświadczonego w transakcjach partneringowych w rynku medycznym i farmaceutycznym. Do obrotu łącznie trafi 5 026 250 akcje serii A, B i D.

Głównym projektem SDS Optic jest mikrosonda optyczna inPROBE do wykrywania stężenia markerów raka piersi.

Raporty rynkowe wskazują, że średnioroczna stopa wzrostu globalnego rynku diagnostyki molekularnej HER2 w latach 2019-2025 wyniesie 12 proc., podnosząc wartość tego rynku do ponad 6,4 mld USD w 2025. W 2019 roku, w obszarze diagnostyki molekularnej HER2 wykonano ponad 7,5 mln testów o wartości ponad 4,1 mld USD.

