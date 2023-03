SARON już blisko 1 proc. Frankowiczów czeka wzrost rat

Szef ZBP o ustawie dot. CHF. "Regulacje przed wyrokiem TSUE miałyby sens" Ustawowa interwencja, dotycząca bankowych kredytów w CHF, to sprawa o fundamentalnym znaczeniu i należałoby się zwrócić do wszystkich sił politycznych o strategiczne podejście do niej - ocenił prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz. Według niego, wprowadzenie regulacji jeszcze przed wyrokiem TSUE miałoby sens.