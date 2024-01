S&P500 z nowym rekordem wszech czasów

Piątkowe notowania na Wall Street zakończyły się solidnymi wzrostami głównych indeksów. S&P 500 osiągnął najwyższy poziom w historii.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,05 proc. i wyniósł 37.863,80 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 1,23 proc. i wyniósł 4.839,81 pkt. Indeks pobił zarówno poprzedni rekord intraday na poziomie 4.818,62 pkt, ustanowiony w styczniu 2022 r., jak i ustanowił rekord zamknięcia. Nasdaq Composite wzrósł o 1,7 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.310,97 pkt.

Rynki oceniają perspektywy dla stóp procentowych. Rynki pieniężne wyceniają na marzec prawdopodobieństwo obniżki stóp proc. w USA o 25 pb. na 54 proc. wobec 70 proc. dwa dni temu.

Prezes Fed Bank of Atlanta Raphael Bostic powiedział, że należy postępować ostrożnie w kwestii stóp proc., biorąc pod uwagę potencjalny wpływ nieprzewidywalnych wydarzeń, od wyborów po globalne konflikty. Jego odpowiednik z Filadelfii, Patrick Harker, powiedział, że spodziewa się, że inflacja będzie nadal spadać w kierunku celu.

„Perspektywy dla inflacji są być może nieco bardziej niepewne, niż wszyscy oczekiwaliśmy na koniec 2023 r., co nie jest wielką niespodzianką. Mieliśmy więc dość żywiołową wyprzedaż na rynku złota i obligacji, która obecnie ulega odwróceniu i nieco osłabia wzrost rynku akcji” – powiedział James Baxter, założyciel Tideway Wealth.

„Zmienność obserwowana na rynkach w tym tygodniu to prawdopodobnie dopiero początek tego, co zapowiada się na kolejny niepewny rok. W obliczu utrzymujących się podwyższonych niepokojów geopolitycznych i rekordowej liczby wyborów zaplanowanych na ten rok, prawdopodobne jest, że nastroje, a co za tym idzie, ruchy rynkowe będą charakteryzowały się częstymi okresami zwiększonej zmienności” – napisali w raporcie ekonomiści z Rand Merchant Bank.

Tymczasem według starszej specjalistki ds. strategii inwestycyjnej BlackRock International, Laury Cooper, Fed rozpocznie obniżki stóp procentowych w czerwcu. Jej zdaniem do końca roku obniżki wyniosą od 75 do 100 pb.

Na rynek napłynęły w piątek nowe dane. Indeks sentymentu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w styczniu wzrósł do 78,8 pkt. z 69,7 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy oczekiwali odczytu na poziomie 70,1 pkt.

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w grudniu wyniosła 3,78 mln w ujęciu rocznym vs oczekiwane 3,83 mln. Miesiąc wcześniej wskaźnik wyniósł 3,83 mln. W ujęciu mdm wskaźnik spadł o 1 proc. wobec wzrostu o 0,8 proc. miesiąc wcześniej. Oczekiwano wzrostu o 0,3 proc.

Zyskiwały spółki technologiczne

Akcje producentów półprzewodników rosły w reakcji na lepsze od oczekiwań wyniki za IV kw. tajwańskiego producenta chipów TSMC w tym tygodniu. Kurs Advanced Micro Devices poszedł w górę ponad 7 proc., akcje Nvidia podrożały o 4,2 proc., podobnie jak papiery Marvell Technology.

„Optymizm jest taki, że nawet przy spowalniającej gospodarce światowej i problemach konsumentów spowodowanych wysokimi stopami procentowymi, firmy szukają sposobów na zwiększenie produktywności. To właśnie w obszarze sztucznej inteligencji i ogólnie technologii firmy prężnie się rozwijają” – powiedziała Danni Hewson, dyrektorka ds. analizy finansowej w AJ Bell.

iRobot stracił 27 proc. po tym, jak w raporcie stwierdzono, że organ nadzoru konkurencji Unii Europejskiej planuje zablokować przejęcie producenta odkurzaczy-robotów przez Amazona za 1,4 mld USD.

„Spółki z indeksu S&P 500 zgłaszają słabsze od oczekiwań wyniki za czwarty kwartał i prognozy na przyszłość, chociaż sezon za IV kw. jest jeszcze w bardzo wczesnym etapie” – napisali w raporcie stratedzy JPMorgan.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na luty są wyceniane po 73,82 USD za baryłkę, po spadku o 0,35 proc., a marcowe futures na Brent spadają o 0,3 proc. do 78,86 USD/b. (PAP Biznes)

