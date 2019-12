S&P500 skończył serię pięciu wzrostowych sesji z rzędu

Środowa sesja na Wall Street zamknęła się małymi zmianami, a indeks S&P 500 zakończył serię pięciu wzrostowych dni z rzędu. Inwestorzy starają się ocenić ryzyko związane z brexitem, patrzą też na relacje USA-Chiny i postępy w procesie impeachmentu prezydenta Trumpa.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 0,10 proc. i wyniósł 28.239,28 pkt. S&P 500 stracił 0,04 proc. i wyniósł 3.191,14 pkt Nasdaq Comp. poszedł w górę 0,05 proc., do 8.827,74 pkt.

Akcje Fedex spadały 9 proc. Spółka podała, że kwartalny skorygowany zysk na akcję wyniósł 2,51 USD vs 2,78 USD oczekiwanych na rynku.

Notowania General Mills rosły 1,5 proc. po tym, jak spółka podała, że zysk na akcję wyniósł 95 centów, o 7 centów przebijając oczekiwania.

Z postanowień wstępnej umowy handlowej wynika, że Chiny mają dokonać w 2020 r. zakupów amerykańskich produktów rolnych o wartości 50 mld USD. Agencja Bloomberga podała w środę, że by osiągnąć ten cel Pekin ma zamiar zdjąć obowiązujące cła na import alkoholu etylowego i zwiększyć jego import z USA.

Chiny będą udzielać również regularnych zwolnień z ceł lokalnym nabywcom amerykańskich produktów rolnych, w tym soi i wieprzowiny. Chiny mają rozważać też zmiany tras dostaw, by statki handlowe omijały Hongkong i rozładowywały się w portach kontynentalnej części kraju, co podniosłoby wartość importu o 10 mld USD rocznie. USA nie rozpatrują towarów, które przechodzą przez Hongkong jako część handlu z Chinami. Władze w Pekinie zastanawiają się jak rozwiązać ten problem, ponieważ ograniczenie dostaw do Hongkongu byłoby kolejnym ciosem dla pogrążonej w kryzysie gospodarki miasta.

Na rynkach nie słabnie zainteresowanie sprawą brexitu po wygranych czwartkowych wyborach parlamentarnych przez Partię Konserwatywną premiera Borisa Johnsona.Johnson zapowiedział we wtorek dokończenie brexitu. Premier Wielkiej Brytanii chce podpisać umowę handlową z Unią do końca 2020 r., czyli do czasu zakończenia obowiązywania okresu przejściowego.

„Posunięcie Johnsona mające na celu wycofanie możliwości przedłużenia okresu przejściowego zwiększyło możliwość brexitu bez porozumienia. Sugeruje to, że kurs funta szterlinga w 2020 r. może być niestabilny” - powiedział Rodrigo Catril, starszy strateg ds. walut w NAB.

„Jest to korekta po euforii wyborczej, ponieważ rynek uświadamia sobie, że cały dramat ws. brexitu jeszcze się nie skończył, a pod koniec roku przyszłego powróci zagrożenie twardym brexitem” - powiedział Thu Lan Nugyen, strateg FX w Commerzbanku.

W Izbie Reprezentantów USA rozpoczęła się w środę debata w sprawie dwóch artykułów impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Głosowania nad zatwierdzeniem zarzutów, mających uzasadniać usunięcie prezydenta z urzędu, mają odbyć się wieczorem czasu lokalnego.

Artykuły przegłosowała w piątek komisja sprawiedliwości Izby Reprezentantów. Zarzuca się w nich prezydentowi nadużycie władzy oraz utrudnianie pracy Kongresu USA. W centrum debaty na temat impeachmentu znajduje się tzw. afera ukraińska.

Na kilka godzin przed debatą w parlamencie prezydent po raz kolejny zapewniał na Twitterze, że nie zrobił niczego złego i wzywał do modlitwy.

Po Izbie Reprezentantów o losach prezydenta - zgodnie z procedurą - decydować będzie Senat. Do usunięcia szefa państwa z urzędu potrzeba 67 głosów w 100-osobowej izbie wyższej. Przewagę mają w niej jednak Republikanie, co oznacza, że szansa na pozbawienie Trumpa urzędu jest minimalna.

