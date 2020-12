S&P500 przerwał spadkową serię. Dow Jones znów powyżej 30 000 punków

fot. Luiz Roberto Li / Reuters

Po czterech lekko spadkowych sesjach z rzędu S&P500 wygenerował solidny wzrost. Podobnie jak Nasdaq i Dow Jones. Wsparciem dla giełdowych indeksów była piorunująca zwyżka notowań Apple’a.

Dow Jones zyskał we wtorek 1,13%, kończąc dzień na poziomie 30 199,31 pkt. S&P500 zyskał 1,29% i przerwał spadkową serię, ale pozostał poniżej 3700 punktów. Nasdaq Composite zwyżkował o 1,25%, osiągając wartość 12 595,06 pkt.

Ton wzrostom nadawała 5-procentowa aprecjacja akcji Apple’a. Najcenniejsza giełdowa spółka świata wyceniana jest na 2,07 bln USD (tak, 2 070 mld USD) i notowana jest przy niemal 40-krotności zysków zaraportowanych za ostatnie cztery kwartały. Nikkei podał, że Apple ma zwiększyć produkcję iPhone'ów o około 30 proc. w pierwszej połowie 2021 roku.

- Zwiększona płynność i ultra-niskie stopy procentowe skłoniły inwestorów do kupowania akcji podczas pandemii Covid-19, podczas gdy ostatni optymizm związany ze szczepionką w zeszłym tygodniu pchnął S&P500 do serii historycznych rekordów –tak wtorkową sesję podsumowała agencja Reuters.

Inwestorzy z Wall Street są bardzo optymistycznie nastawieni do roku 2021 i w obecnych wycenach akcji uwzględnili kilkudziesięcioprocentowy wzrost zysków spółek. Zważywszy na wciąż żywą politykę lockdownów i niezbyt zachęcające dane z amerykańskiego rynku pracy są to oczekiwania bardzo wyśrubowane.

Równocześnie na rynku wciąż panuje wiara, że amerykańscy politycy przeforsują drugi pakiet nadzwyczajnych wydatków fiskalnych ponoszonych w ciężar gigantycznego długu publicznego. Ponadpartyjna grupa kongresmenów opublikowała kolejny projekt ws. pakietu fiskalnego w wysokości 908 mld USD, ale utrzymujące się spory dotyczące pomocy dla władz państwowych i lokalnych, ochrony przed odpowiedzialnością dla biznesu i płatności bezpośrednich mogą sprawić, że osiągnięcie porozumienia może być wyzwaniem.

W środę czeka nas komunikat z rozpoczętego dziś posiedzenia władz Rezerwy Federalnej. Analitycy spekulują, że Fed może rozszerzyć warunkowy forward guidance. Obecnie ma on zastosowanie do stóp procentowych, ale może zostać rozszerzony również do instrumentu skupu aktywów (QE). Dla inwestorów byłby to sygnał potwierdzający, że w 2021 roku banki centralne wciąż będą wydatnie wspierać hossę/bańkę na rynkach kapitałowych.

KK