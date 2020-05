S&P500 flirtuje z koronawirusowymi szczytami

Po środowych wzrostach S&P500 znalazł się na najwyższym poziomie od 6 marca, gdy koronawirusowy krach dopiero nabierał rozpędu. Na rynku panuje przekonanie, że postępuję „otwieranie gospodarki” przy wsparciu interwencji państwa uchroni Amerykę przed powtórką Wielkiego Kryzysu.

Po wtorkowych spadkach na Wall Street powrócił poniedziałkowy entuzjazm. Optymizm dało się poczuć prawie na każdym rynku. Jedyne, co dziwiło, to fakt, że ceny obligacji skarbowych (będących dla inwestorów synonimem bezpieczeństwa) wciąż nie chciały spadać. Rosły za to notowania surowców (a zwłaszcza zwyżkujących po przeszło 4% ropy, platyny i palladu).

No i oczywiście wzrastały także giełdowe indeksy. S&P500 poszedł w górę o 1,67%, docierając na wysokość 2 971,61 pkt., delikatnie poprawiając lokalne maksima z kwietnia i maja, których nie potrafił przekroczyć przez ostatnie trzy tygodnie. Teraz barierą może się okazać okrągły poziom 3000 pkt.

Poprzednich lokalnych szczytów nie pobił Dow Jones, który w środę podniósł się o 1,52%. Wzrostową passę kontynuował Nasdaq Composite, który po zwyżce o 2,08% znalazł się najwyżej od lutego i znajduje się już 4,6% wyżej niż na początku roku. To nieco absurdalna sytuacja, gdy realna gospodarka przeżywa najgłębszą zapaść od 90 lat, a oczekiwania względem zysków spółek spadają w dwucyfrowym tempie.

Warto przy tym pamiętać, że za gros tej koronawirusowej hossy odpowiada dosłownie pięć spółek. W środę kursy akcji Facebooka i Amazona ustanowiły nowe rekordy. Zrzeszający walory technologicznych gigantów FANG Index niema pobił lutowy rekord wszech czasów i notowany jest już 21% wyżej niż na początku roku. Natomiast indeks S&P500 bez uwzględnienia spółek technologicznych wciąż jest prawie 12% pod kreską w 2020 roku.

Rynek zdaje się wierzyć, że choć teraz jest bardzo źle, to za jakiś czas będzie znacznie lepiej. Optymizm budzi powolne znoszenie drakońskich zakazów, które w marcu i kwietniu sparaliżowały gospodarkę i odebrały Amerykanom podstawowe prawa obywatelskie. Ponadto Wall Street pokłada nadzieję w Rezerwie Federalnej i Departamencie Skarbu. Ta pierwsza od początku marca „dodrukowała” ponad 2,6 bln dolarów, a ten drugi zapożycza się jak szalony, transmitując świeżo dodrukowaną gotówkę do wielkich korporacji i w mniejszym stopniu także do zwykłych Amerykanów.

Krzysztof Kolany