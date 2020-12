S&P zakłada kompromis Polski z UE, obniża prognozę PKB Polski w 2021 r.

fot. Brendan McDermid / Reuters

Agencja S&P Global Ratings zakłada, że Polska i UE wypracują kompromis ws. uzależniania wypłaty funduszy UE od przestrzegania zasad praworządności - wynika z raportu agencji z 2 grudnia. S&P obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. do 3,8 proc. z 4,5 proc.

"Polska może być jednym z głównych beneficjentów planu odbudowy dla Europy (Next Generation Fund) (...) oraz programu SURE. Wsparcie może być dostępne także z innych mechanizmów UE. Biorąc pod uwagę znaczącą rolę, jaką odgrywają fundusze UE w polskim modelu rozwoju, nasz bazowy scenariusz zakłada, że władze UE i Polski (a także Węgier) znajdą kompromis co do potencjalnego uzależnienia wypłat niektórych środków UE od przestrzegania zasady praworządności" - napisano.

"Po solidnym odbiciu w III kw. spodziewamy się, że gospodarka Polski skurczy się w IV kw., z uwagi na obostrzenia epidemiczne i wzrost awersji do ryzyka ze strony gospodarstw domowych i firm. Naszym zdaniem restrykcje dotyczące aktywności gospodarczej będą luzowane stopniowo w I kw. 2021 r., więc odbudowa gospodarki w tym okresie będzie przygaszona. To skłoniło nas do rewizji prognozy dynamiki PKB w 2021 r. do 3,8 proc. z 4,5 proc., po 3-proc. spadku w 2020 r. (po podwyżce prognoz na 2020 r. 0,4 pkt. proc. z uwagi na mocniejsze odbicie w III kw.). Napędzane przez konsumpcję odbicie powinno przyspieszyć w II kw. 2021 r. Z kolei w III kw. przyszłego roku spodziewamy się, że inwestycje będą istotnym motorem wzrostu" - dodano.

Na 2022 r. S&P prognozuje wzrost PKB Polski o 4,2 proc.

Według wyliczeń agencji, inflacja CPI w 2021 r. w Polsce średniorocznie wyniesie 1,6 proc., a w 2022 r. 2,1 proc.

Eksperci S&P prognozują, że w 2022 r. RPP podniesie stopy procentowe łącznie o 90 pb. do 1,0 proc. na koniec okresu.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski wg Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne. (PAP Biznes)

