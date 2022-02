S&P obniżył ratingi Rosji i Ukrainy

fot. Timur Emek / / Reuters

Agencja S&P Global Ratings obniżyła rating Rosji do poziomu śmieciowego, a także obnizyła swój rating dla Ukrainy. Swoje decyzje agencja tłumaczy ryzykiem spowodowanym inwazją rosyjskich wojsk na Ukrainę.

Rating zadłużenia Rosji w walucie obcej został obniżony do "BB+" z "BBB-", co oznacza, że znalazł się poniżej poziomu inwestycyjnego. Obniżka ratingu do poziomu śmieciowego może zmusić część funduszy, które nie mogą inwestować w obligacje śmieciowe, do wycofania się z posiadania rosyjskich aktywów.

Rating Ukrainy został obniżony przez S&P do "B-" z "B".

W opinii analityków S&P zapowiadane i wprowadzane sankcje przeciwko Rosji mogą oznaczać znaczące negatywne skutki dla rosyjskiego sektora bankowego i utrudnienia w prowadzeniu handlu międzynarodowego. W ostatnich dniach sankcje m.in. na sektor bankowy w Rosji wprowadziły m.in. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Unia Europejska, której decyzje mogą odciąć 70 proc. rosyjskiego sektora bankowego od międzynarodowych rynków finansowych.

Analitycy uważają też, że eskalancja konfliktu militarnego może prowadzić do kolejnych sankcji, a to w konsekwencji może spowodować, że Moskwa nie będzie w stanie lub nie będzie chciała obsługiwać zagranicznego zadłużenia.

Dla Ukrainy atak Rosji zwiększył ryzyko związane z perspektywami gospodarki. Może także oznaczać potencjalną zmianę rządu, a to może z kolei oznaczać problemy z regulowaniem zadłużenia.

Obniżka ratingów Rosji i Ukrainy nie jest jedyną decyzją podjętą przez światowe agencje ratingowe. Moody's umieścił ratingi Ukrainy i Rosji na liście obserwacyjnej z możliwością ich obniżenia. Fitch z kolei obniżył długoterminowy rating Ukrainy do "CCC" z "B".

Długoterminowy rating Moody's dla Rosji znajduje się obecnie na poziomie "Baa3", natomiast długoterminowe ratingi Ukrainy w walucie obcej i lokalnej wynoszą "B3". Po umieszczeniu ratingów na liście obserwacyjnej mogą one zostać przyszłości obniżone.

Decyzje Moody's i Fitcha to efekt inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę dwa dni temu. W ocenie analityków znacząco podniosło to ryzyko geopolityczne i gospodarcze. (PAP Biznes)

