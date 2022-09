S&P obniża prognozy wzrostu PKB Polski. Za to wyżej widzi inflację

fot. Timur Emek / / Reuters

Agencja S&P Global Ratings obniżyła prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce z 4,5 proc. do 4,0 proc. w 2022 r. i z 2,1 proc. do 1,2 pkt. proc. w 2023 r. - wynika z najnowszego raportu agencji. Agencja podwyższyła swoje prognozy dla inflacji w Polsce do 13,3 proc. w 2022 roku oraz do 11,5 proc. w 2023 roku.

"Obniżyliśmy nasze prognozy wzrostu polskiego PKB na 2022 rok z 4,5 proc. do 4,0 proc., natomiast na rok 2023 zrewidowaliśmy szacunek z 2,1 proc., do 1,2 proc. Prognoza odzwierciedla mocniejszy niż oczekiwaliśmy spadek PKB w II kw., większą niepewność dla konsumpcji w związku z wyższą inflacją, spadkiem zaufania z powodu pogarszających się warunków geopolitycznych i oczekiwanego spowolnienia w strefie euro, która jest największym partnerem handlowym Polski" - napisano w raporcie.

"Niemniej, oczekujemy, że ekspansja fiskalna, napływ ludności z Ukrainy i różne, rządowe inicjatywy - jak np. wzrosty płacy minimalnej - będą wspierać konsumpcję prywatną w 2023 r." - dodano.

Agencja S&P podwyższyła swoje prognozy dla inflacji w Polsce do 13,3 proc. z 12 proc. w 2022 roku oraz do 11,5 proc. z 10 proc. w 2023 roku.

"Rewizja uwzględnia globalną presję inflacyjną i ostatnie odczyty CPI, które zaskakiwały po wyższej stronie. Polska jest mniej narażona na szok związany z cenami energii niż reszta krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ponieważ jej miks energetyczny jest mniej zależny od gazu. Niemniej, globalna sytuacja na rynkach surowców wpływa na presję inflacyjną, a rynek pracy pozostaje ciasny, pomimo napływu wielu obywateli z Ukrainy" - napisano.

"Z drugiej strony, roczny wskaźnik inflacji energii spada od końca II kw., choć inflacja bazowa pozostaje podwyższona, sygnalizując, że obecne otoczeniu inflacyjne może być trwalsze niż wcześniej oczekiwano" - dodano.

Ekonomiści S&P oczekują, że NBP będzie kontynuował podwyżki stóp procentowych w najbliższym czasie.

Według S&P, ryzykami dla prognoz jest eskalacja wojny w Ukrainie i dalsze zakłócenia dostaw energii do Europy. (PAP Biznes)

mcb/ pat/ gor/