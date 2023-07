S&P: Kluczowy dla ratingu Polski w średnim terminie jest wyrok TK ws. reformy SN

Europejski Trybunał Praw Człowieka przyznał rację sędziemu Tuleyi. MS komentuje W czwartkowym wyroku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu przyznał rację sędziemu Igorowi Tuleyi, uznając, że Polska naruszyła w stosunku do niego kilka artykułów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Do wyroku odniósł się wiceminister sprawiedliwości, Sebastian Kaleta. "Podwójne, bezprawne standardy. Na szczęście to orzeczenie nie ma żadnej mocy wiążącej" - napisał.