S&P 500 i Nasdaq w dół piąty dzień z rzędu

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się z przewagą spadków wśród głównych indeksów. S&P 500 i Nasdaq zanotowały piąty dzień na minusie z rzędu. Inwestorzy czekają na czwartkowe dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych za wrzesień.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,12 proc. i wyniósł 29.239,19 pkt. Wzrost indeksu to zasługa przede wszystkim drożejących akcji Amgen i Walgreens Boots Alliance. S&P 500 na koniec dnia stracił 0,65 proc. i wyniósł 3.588,84 pkt. Nasdaq Composite spadł o 1,10 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.426,19 pkt. Indeks jest najniżej od lipca 2020 roku.

Inwestorzy oczekują na nowe dane z USA i minutes Fedu. W środę amerykańska Rezerwa Federalna opublikuje protokół z ostatniego posiedzenia. W czwartek w USA zostanie opublikowana informacja o inflacji we wrześniu. Analitycy prognozują wynik 8,1 proc. wobec 8,3 proc. w sierpniu.

Kontrakty terminowe na stopę funduszy federalnych wskazują na 90-proc. prawdopodobieństwo podwyżki stóp proc. w USA o 75 pb. w przyszłym miesiącu. Według futures, stopa funduszy federalnych osiągnie poziom 4,5 proc. do lutego i pozostanie na tym poziomie przez większość 2023 roku.

Wiceprzewodnicząca Rezerwy Federalnej Lael Brainard wskazywała, że poprzednie podwyżki nadal oddziałują na gospodarkę w czasach dużej niepewności globalnej i finansowej.

- Na rynkach pojawiały się głosy, że zwrot w polityce Fed zbliża się, że jest tuż za rogiem, tymczasem oni po prostu zaciskają pasa, aby obniżyć inflację, bez większego oglądania się na gospodarkę. Wszystko to zawsze było nadziejami i marzeniami. Najbardziej prawdopodobnym rezultatem jest to, co pokazuje historia. Jak Fed podnosi stopy proc., to zazwyczaj zacieśnia politykę zbyt mocno, co powoduje zakłócenie gospodarcze, a rynek akcji wtedy spada - powiedział Dan Greenhaus, główny strateg i ekonomista w Solus Alternative Asset Management.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy pozostawił bez zmian prognozę wzrostu światowego PKB w 2022 r. na poziomie 3,2 proc., a na 2023 r. obniżył do 2,7 proc. Według październikowej projekcji MFW globalna inflacja wzrośnie do 8,8 proc. w 2022 r. z 4,7 proc. w 2021 r., a następnie spadnie do 6,5 proc. w 2023 r.

Dyrektor generalny JPMorgan Jamie Dimon ostrzegł, że USA prawdopodobnie popadną w recesję w ciągu najbliższych 6-9 miesięcy i powiedział, że indeks S&P 500 może spaść o kolejne 20 proc. w zależności od tego, czy Rezerwa Federalna doprowadzi do miękkiego czy twardego lądowania gospodarki USA.

W tym tygodniu od największych banków w USA rozpocznie się sezon wyników za trzeci kwartał. W piątek swoje kwartalne sprawozdania finansowe opublikują JPMorgan, Morgan Stanley, Citi i Wells Fargo.

Brad McMillan, główny strateg inwestycyjny z Commonwealth Financial Network spodziewa się, że zyski spółek wchodzących w skład indeksu S&p 500 wzrosły w trzecim kwartale między 6 a 7 proc. To mniej niż 9,9 proc. wzrostu zysków w drugim kwartale, ale sporo powyżej obecnego konsensusu analityków, który zakłada wzrost zysków w trzecim kwartale amerykańskich firm o 2,4 proc.

Analitycy zwracają uwagę, że istotniejsze od wyników spółek za trzeci kwartał będą ich prognozy na ostatnie trzy miesiące 2022 roku. Obecnie konsensus zakłada, że w czwartym kwartale 2022 roku zyski spółek z indeksu S&P 500 wzrosną o 5,2 proc.

Akcje producentów półprzewodników spadały po nowych ograniczeniach dostępu Chin do amerykańskiej technologii. AMD, Applied Materials, Nvidia zakończyły dzień na około 1-proc. minusach.

O prawie 3 proc. potaniały akcje producenta samochodów elektrycznych firmy Tesla. Booking Holdings, Truist Financial i Bank of NY Mellon są na najniższych poziomach od listopada 2020 roku. Akcje Accenture i CDW Corp handlowane są najniżej od marca 2021 roku. Akcje koncernu telekomunikacyjnego AT&T są najtańsze od marca 2003 roku.

Meta Platforms spadła prawie 4 proc. Atlantic Equities obniżył rekomendację dla akcji spółki do "neutralnie" z "przeważaj". BlackRock zniżkował o 2,6 proc. po tym, jak UBS obniżył rekomendację dla akcji spółki do "neutralnie" z "kupuj". Lululemon rósł o 2,5 proc. po tym, jak Piper Sandler podniósł rekomendację dla akcji spółki do "przeważaj" z "neutralnie".

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pb. do 3,89 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 4 pb. do 3,89 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -39 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 47 pb.

Rentowności dwuletnich obligacji skarbowych USA wzrosły do najwyższego poziomu od 2007 r., podczas gdy rentowność 30-letnich UST wzrosła do najwyższego poziomu od 2014 r.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 89,22 USD za baryłkę, po spadku o 2,1 proc., na grudzień futures na Brent zniżkują o 1,99 proc. do 94,27 USD/b. (PAP Biznes)

